Los nuevos vuelos que conectarán la provincia de Cádiz para 2026 con Suiza o Londres

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha confirmado en la World Travel Market (WTM) de Londres la recuperación de un vuelo directo entre Berna (Suiza) y la provincia de Cádiz tanto en primavera como en otoño del próximo año, una conexión semanal desde y hasta el aeropuerto de Jerez de la Frontera que se une al aumento de las conexiones de Vueling con Barcelona, Bilbao y Mallorca para 2026 y la nueva conexión con Londres.

Es la primera vez que se dispondrá esta conexión aérea directa de la provincia de Cádiz con Suiza en primavera. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado “el avance” que supone para el sector turístico de la provincia y la generación de riqueza en el territorio las mejoras en conectividad aérea desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera.

La ruta entre Jerez de la Frontera y Berna operaba cada año en otoño hasta antes de la pandemia, pero se interrumpió por la propia pandemia primero y posteriormente por cambios estructurales en la compañía Belpmoos Reisen, que será la operadora, que tras un periodo de consolidación empresarial opera actualmente bajo un modelo de negocio híbrido como turoperador y también agencia de viajes. Una vez superada esta transición, la recuperación de esta conexión aérea directa de la provincia de Cádiz con el país suizo será una realidad a partir del año que viene tras cinco años de ausencia, y además con la novedad de que la conexión aérea directa entre la provincia de Cádiz y Suiza estará vigente por primera vez en primavera. Así, la operativa superará las cifras que tenía antes de la pandemia, en las que llegaba a ofertar más de 1.700 plazas.

Más conexiones de Vueling con Barcelona, Bilbao y Mallorca

A la novedad de esta conexión aérea directa con el país suizo se suman otras dos en el mapa de la conectividad aérea de la provincia de Cádiz. Primero el incremento de las frecuencias de los vuelos de la compañía Vueling entre la provincia de Cádiz y las ciudades de Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca para 2026 (con dos frecuencias semanales del vuelo con Barcelona, y tres frecuencias semanales de los vuelos con Bilbao y Palma de Mallorca tanto en primavera como verano).

El anuncio fue realizado este martes por el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, y la responsable de relaciones públicas de la compañía, Rosaura Férriz, en la feria internacional de turismo de Londres (World Travel Market).

Nuevo vuelo con Londres

Además este mes de cotubre se conoció que habrá una nueva conexión directa de Jet2 que se abrirá con Londres Stansted a partir de 2026, y que se suma a los vuelos ya vigentes con Leeds, Birmingham y Manchester. Jet2 prevé transportar con esta operativa de vuelos directos entre Reino Unido y la provincia de Cádiz a 33.000 turistas el año que viene; y que en el año 2027 –año en que se suma Bristol- se alcancen los 44.000 viajeros con estas conexiones.

De este modo, entre el 1 de mayo y el 30 de octubre de 2026 esta aerolínea volará entre el Aeropuerto de Londres-Stansted y Jerez todos los martes y viernes. Esta conexión se sumará así a la ya anunciada para el próximo año desde los aeródromos de Leeds, Birmingham y Mánchester, que serán una de las grandes novedades de la próxima temporada alta de la terminal jerezana.

La World Travel Market para Cádiz

Tras encabezar la delegación gaditana en la WTM, Almudena Martínez subrayó que “es clave seguir trabajando para que el turismo siga generando empleo, riqueza y oportunidades para la provincia de Cádiz y sus habitantes”. En este contexto la conectividad aérea -señala- “es un eje esencial tanto del desarrollo socioeconómico de la provincia como del trabajo estratégico del Patronato Provincial de Turismo, que va dando sus frutos con las nuevas frecuencias a destinos nacionales desde el aeropuerto de Jerez así como con la excelente noticia que supone la recuperación de la ruta con Berna, ampliada además respecto a la existente años atrás”.

Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, ha recabado en la WTM los detalles de esta interesante novedad de conectividad para la provincia de Cádiz y ha saludado el regreso de esta conexión aérea con Suiza, “que es un destino y un mercado muy atractivo para conectarlo con la provincia de Cádiz”.

En esta línea, recalca que la WTM está siendo “una fantástica ocasión para seguir trabajando en la desestacionalización del destino provincia de Cádiz, en la llegada de nuevos eventos y en acuerdos que, en definitiva, contribuyan a generar riqueza y empleo para que empresas y trabajadores se beneficien de ellos de forma directa e indirecta”.

La WTM concluye este jueves la que ha sido la edición más grande de sus 45 años de historia, en la que ha congregado a más de 45.000 profesionales del sector turístico con un aumento del 8% de expositores del sector privado. El trabajo de la delegación del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz sobre el destino provincia de Cádiz ha consistido en reuniones de diversa temática, entre las que destacan oportunidades de conectividad como las que representan Belpmoos Reisen y Jet2, encuentros con turoperadores y con compañías especializadas en marketing sobre distintos segmentos turísticos.