La AEMET amplia el aviso por lluvias en Cádiz hasta las doce de la noche entre numerosas incidencias este domingo

La borrasca Francis está afectando con fuerza a la provincia de Cádiz este domingo e incluso ha activado el aviso a los vecinos en el Campo de Gibraltar. Un mensaje de ES-Alert ha llegado a las poblaciones de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo en torno a las 16:30 ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y para que extremen la prudencia. Aunque el nivel sigue naranja en la zona, la cercana Costa Sol está en nivel rojo y avisan para no cruzar por zonas anegadas, ni transitar por zonas de cauces o ríos y que en casa se suba a las partes altas.

En el resto de la provincia tampoco ha parado de llover desde anoche. Aunque en un principio el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo por las lluvias acababa en el litoral gaditano, la campiña y la Sierra de Cádiz a las 18:00 horas, se ha ampliado al menos hasta las doce de la noche. Las estación de Cádiz acumulan ya, a las 18:30 horas, más de 82 mm en esta jornada de domingo en la capital gaditana. Es el segundo municipio donde más llueve del país en este 4 de enero. Pero no se le queda atrás el resto, como San Fernando, Vejer, Rota, Medina y Chipiona, que se mueven entre los 76 y 67 mm caídos.

Con la borrasca Francis en el Golfo de Cádiz y su desplazamiento hacia Alborán y Mediterráneo con la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se esperaban en los tercios sur y sudeste peninsular, donde ya se han superado los 80 mm/12 h en el área del Estrecho y provincia de Málaga, pudiéndose superar los 100 mm/12 h en las próximas horas.

Incidencias

A lo largo del día han ido creciendo las incidencias, con más de una decena de carreteras afectadas con cortes por inundaciones. Además se acumulan caída de árboles y otras actuaciones de los bomberos en la provincia de Cádiz. También está afectada la circulación de trenes. Según ha informado Adif en sus redes sociales, desde las 13,55 horas una incidencia en la infraestructura está afectando los trenes de Larga y Media Distancia y Cercanías de Jerez de la Frontera.

La red Hidrosur alerta también del caudal de los ríos, que sigue subiendo especialmente en tres. EL río Hozgarganta está en nivel rojo, con máximos históricos. En naranja y subiendo está el río Álamo en Benalup y en amarillo el Guadiaro en San Pablo del Buceite.

Actualización de carreteras cortadas

Sigue cortada la A-2233 (Conil-Barbate) en ambos sentidos entre los kilómetros 11 y 13

La Diputación informa que respecto a las carreteras provinciales estás son las afectadas a las 17:00 horas

Corte total:

CA-3400 (Santa Teresa) en Rota, cortada al tráfico en su totalidad.

Se va a proceder al corte total de la CA-8201 (Jimena -Puerto Galis), afectada por caídas de árboles y aterramientos en varios puntos. Mientras tanto, se recomienda no circular por esta vía.

Cortadas al tráfico parcialmente las:

◾CA - 4107 (Torrecera - Paterna) cortada del 0 al 7,5

◾CA-3113 (Puerto Real - La Ina) entre el p.k. 0 y el 12 por balsas de agua en varios puntos de esta carretera.

◾ CA-9208 (El Cobre) entre los puntos kilométricos 0 (intersección con la CA-9209) y 2.

◾ CA-9209 (Algeciras - Los Barrios) en el tramo delimitado entre los puntos kilométricos 0+000 (Final casco urbano de Algeciras) y 0+650.

Señalización de balsas de agua en diversos puntos, entre ellos, el pk 3 de la CA-3112 (CA-3110 - La Barca de la Florida)