ADN obtenido de una colilla, clave en una demanda de paternidad de un supuesto hijo de Jero de Los Chichos

Un vecino de Madrid de unos 40 años ha presentado una demanda de paternidad en un Juzgado de El Puerto de Santa María para ser reconocido oficialmente como hijo de Juan Antonio Jiménez Muñoz, Jero, componente de Los Chichos fallecido en 1995. Para ello, el demandante ha conseguido una prueba de ADN de un hijo del cantante, Julio Jiménez Borja, Chaboli, el marido de la cantante Niña Pastori.

En un comunicado, el abogado sevillano Fernando Osuna, que se encarga de representar al demandante, ha precisado que, en este caso, se trata de una demanda de hermandad, ya que el ADN obtenido de una colilla desechada por Chaboli a través de un detective certifica un parentesco del 99,999% entre ambos, de modo que el marido de Niña Pastori será quién sea citado en ese judicial para certificar la prueba.

Osuna ha precisado que la prueba obtenida "no deja lugar a dudas" y que Jiménez Borja se tendrá que someter a la prueba si es llamado por el juez. En caso de negarse, por una modificación legal aprobada en 2001, será declarado automáticamente hermano del demandante, que a su vez será hijo legítimo de Jero, según el letrado.

Una vez declarado, el demandante tendrá acceso a la herencia del cantante, que, aparte de bienes materiales, se basa en los derechos de autor de sus canciones, "unas cantidades millonarias" que los herederos pueden cobrar hasta 70 años después de la muerte del compositor o ejecutante, de modo que, al haber muerto en 1995, serían cobrados durante 40 años más.

No obstante, aunque la demanda se centra en uno de los hermanos, el abogado va a pedir que declare también la otra hija legítima de Jero, que, como su hermano, vive en El Puerto de Santa María.

La demanda especifica que la madre del hombre que ha presentado la demanda se quedó embarazada en los años 80, cuando ella era todavía menor de edad, y el hijo nunca fue reconocido por su presunto padre.