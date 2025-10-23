La hijastra de la Duquesa Roja denuncia a un hermano por ocultar dinero para no pagarle la herencia que le corresponde

Rosario Bermudo, la hijastra de la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, conocida como la 'Duquesa Roja', ha presentado una querella contra su hermano Leoncio al considerar que hay pruebas de que ha realizado alzamiento de bienes para no pagarle la herencia que le corresponde.

Bermudo fue declarada oficialmente hijastra de la aristócrata e hija biológica de Leoncio González de Gregorio, marido de la duquesa, el pasado 3 de abril, por sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, que ratificaba la del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria y condenaba a dos hijos de la que fue duquesa a pagar a su hermana biológica una herencia de casi 900.000 euros.

La decisión de la Audiencia se sumaba a más de 14 años de pleitos judiciales de Bermudo, según ha declarado a Efe su abogado, Fernando Osuna, que ha recordado que se condenaba a los cuatro hijos de Leoncio González de Gregorio a pagarle la citada cantidad, que le tendría que haber correspondido en herencia.

Aunque una de sus hermanas tendría que pagar 800.000 euros al haber recibido una "herencia mejorada", según el letrado, finalmente se la ha condenado a ella y a un hermano a pagar a partes iguales 280.000 euros más los intereses generados desde el inicio del proceso judicial, mientras que con los otros dos hermanos se llegó a un acuerdo antes del juicio.

Inicialmente se pidió el embargo de sus cuentas, así como el del Palacio de Quintana Redonda, construido a mediados del siglo XVIII por Juan Baltasar González de Gregorio y Rodríguez-Carabantes y propiedad de la familia, aunque tras no cobrar la cantidad reclamada, Rosario Bermudo ha presentado una querella contra Leoncio González de Gregorio, porque "tiene muchas pruebas de un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible".

Tras abonar sus otros tres hermanos la casi totalidad de la deuda, Osuna ha indicado que le consta que el querellado "disponía de dinero en el banco", pero al saber que se le reclamaba esta cantidad "dio instrucciones a su entidad bancaria para ocultar o disponer de este metálico y evitar así que cobrase su hermana".

Además, indica que las cuentas a nombre del hermano de su clienta, "con saldos que superaban los 100.000 euros", han "dejado de existir", al no figurar en la nueva averiguación patrimonial que se ha realizado.

Historia del proceso

El 5 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconocía a Bermudo, que ahora tiene 72 años, como heredera legítima tras aportar al proceso una prueba de ADN con el 99,99 % de coincidencia, el máximo que se puede obtener.

El final de este pleito se produjo después de un proceso de seis años y de que el 23 de marzo de 2017 se exhumaran en el cementerio de Quintana Redonda (Soria) los restos de Leoncio González de Gregorio para contrastar el ADN con el de la demandante.

Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, fue miembro de una de las familias aristocráticas más importantes de España con un linaje que se remonta al siglo XV.

Las pruebas de ADN realizadas sobre restos óseos del cuerpo confirmaron al 99,99% que el aristócrata era el padre de la hija extramatrimonial que tuvo con la sirvienta, y cuya paternidad había reclamado ésta para exigir parte del legado.