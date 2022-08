Se acerca borracho a un guardia civil y le grita: "Múltame, ahora me multas"

Hay situaciones surrealistas que sólo se logran explicar por la presencia del alcohol de por medio. Una de estas ha ocurrido en Algeciras, donde la Policía Local ha detenido al conductor de un ciclomotor que circulaba con una tasa de alcohol de 0,95 miligramos por litro de aire expirado.

Pero lo llamativo de la situación no fue esto, sino la actitud que dio paso a la detención de esta persona. El detenido, de 48 años de edad, no tuvo otra idea mejor que, estando bajos los efectos de alcohol, conducir su ciclomotor hasta la garita de la Comandancia de la Guardia Civil, arrojarle al agente el DNI al interior de la garita, y gritarle a continuación: "Múltame, ahora me multas".

El guardia civil responsable de la vigilancia y control de accesos observó que el conductor presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que desde la Comandancia requirieron a la Policía Local para intervenir en el lugar, al encontrarse dentro de la demarcación territorial del Cuerpo local, en lo que a seguridad vial se refiere.

Los agentes de la Policía Local le practicaron las pruebas correspondientes con el etilómetro evidencial, que arrojó un resultado de 0,95 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, tasa que casi cuadruplica el máximo legal permitido.

En este sentido, la patrulla procedió a su detención por un delito contra la seguridad vial, por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, así como a la inmovilización del vehículo, instruyendo las correspondientes diligencias judiciales en la Jefatura del Cuerpo.

Hasta seis meses de prisión

El conductor del ciclomotor se enfrenta a una pena de prisión de hasta seis meses, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por hasta cuatro años y una multa de carácter económico. Además, el conductor tendrá que abonar el importe del servicio municipal de grúa y depósito de vehículos para recuperar su ciclomotor.

Finalmente, el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid, ha destacado las elevadas cotas de colaboración profesional existentes entre los distintos cuerpos policiales de Algeciras, que trabajan en sintonía para velar por la seguridad pública de todos los ciudadanos.