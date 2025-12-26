Accidente de tráfico en la A-471 en Sanlúcar con varios heridos

Varias personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Sanlúcar ocurrido a primera hora de esta mañana de viernes. Según han informado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, el accidente ha ocurrido en la A-471 tras una salida de vía de un vehículo donde había tres ocupantes.

Los efectivos acudieron al lugar sobre las seis y cuarto de esta mañana, en el kilómetro 48 de la carretera queconecta Sanlúcar de Barrameda con la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Allí estaba la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061, con los que colaboraron para extraer a los heridos del turismo. Las personas fueron trasladadas en ambulancia hacia el hospital sin que hayan transcendido más datos.

Los alcaldes de Sanlúcar y Trebujena, así como de las localidades sevillanas con las que une la carretera autonómica, llevan años pidiendo el desdoble de la A-471. La vía, con picos de hasta 15.000 vehículos diarios, está incluida en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2021-2030