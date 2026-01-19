El accidente que ocultaba un crimen en Chiclana

Un juicio: con jurado. Una víctima mortal: un joven de 29 años. La causa de la muerte: una paliza con una azada o un objeto de similar contundencia. Dónde: en Chiclana. Cuándo: en 2022. Los acusados que se sentarán en el banquillo: cuatro; dos amigos y la madre de uno de ellos, quien -según la Fiscalía- tenía una "relación estrecha" con el fallecido "que no era del agrado de su hijo". La cuarta encausada, una vecina a la que el fiscal procesa por ocultar lo sucedido. Según la acusación pública, llamó al 061 y dijo que la víctima se había caído de un patinete. Los tres primeros se enfrentan a 15 años de prisión como coautores de un delito de homicidio en el que concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Para la vecina el Ministerio Fiscal solicita dos años y seis meses de cárcel por un delito de encubrimiento. La fecha de la vista con tribunal popular en la Audiencia de Cádiz: aún por determinar.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía exponen que el 10 de julio de 2022, alrededor de las 12:40 horas, Juan -la víctima- fue a buscar a la acusada M.C. a su domicilio, ubicado en Chiclana. Ambos tenían "una relación estrecha" que el hijo de la mujer no terminaba de ver con buenos ojos. La pareja se trasladó a Jerez. A ellos se unieron el hijo de la procesada, M., y su amigo, J., ambos también encausados en este procedimiento penal. Tras pasar allí el día, regresaron a Chiclana, recogieron unos bocadillos en torno a las 22:30 horas en una venta y todos juntos acabaron en la casa de ella.

Entre las 23:00 horas de ese día y la 1:00 de la madrugada del 11 de julio de 2022, prosigue el escrito de calificación fiscal, los tres acusados iniciaron una fuerte discusión en la puerta del domicilio con Juan, una disputa que fue cobrando cada vez más agresividad hasta que en un momento determinado los amigos M. y J. "cogieron una azada u objeto de similar contundencia y, con ánimo de acabar con la vida de Juan, le propinaron varios golpes por diversas partes del cuerpo hasta que uno de ellos -el fiscal no precisa quién- le asestó un fuerte golpe en la región fronto-parietal derecha de la cabeza, lo que le provocó la muerte".

Según la Fiscalía, ambos amigos "actuaron de forma conjunta y al unísono, conocedores además de que Juan se encontraba afectado por las bebidas alcohólicas y la cocaína que había ingerido". Asimismo, sostiene el Ministerio Fiscal, los dos "fueron alentados por la procesada M.C. para que lo golpearan hasta causarle la muerte".

"Dejaron pasar 45 minutos"

"Siendo conscientes de la gravedad de los hechos cometidos, los tres encausados junto con una vecina y amiga de M.C. idearon un plan para no ser descubiertos", afirma el fiscal. De este modo, "dejaron pasar casi 45 minutos hasta que la vecina, sabedora de la conducta homicida y con la finalidad de ayudarlos a eludir sus responsabilidades, llamó al teléfono de emergencias sanitarias 061 y avisó de que había una persona que había sufrido un accidente en patinete". Además, esta encausada "permitió que su amiga M.C. se escondiera en el interior de su casa, evitando así que fuera detenida por la Policía".

El cadáver de Juan fue localizado tendido en el suelo en el mismo lugar en el que fue golpeado. Falleció al instante a consecuencia del golpe recibido, que le provocó un traumatismo craneoencefálico abierto con destrucción de centros nerviosos. Su fallecimiento fue certificado sobre las 2:15 horas del 11 de julio de 2022.

Prisión provisional

Los acusados M. y J. se encuentran en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 13 de julio de 2022. Por su parte, la procesada M.C. estuvo en paradero desconocido desde el 11 de julio de 2022, día en que ocurrieron los hechos, hasta el 27 de septiembre de 2022, cuando se procedió a su detención. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana acordó el 29 de septiembre de ese mismo año su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, una situación de privación de libertad que se mantuvo hasta el 10 de octubre de 2024, fecha en la que quedó en libertad con cargos.

La Fiscalía solicita que la madre de la víctima mortal sea indemnizada con 145.000 euros. Para los hermanos de Juan pide 26.000 euros a favor de cada uno de ellos.