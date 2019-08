VOX pide al Gobierno un censo de trabajadores en Gibraltar

Los diputados del grupo parlamentario VOX Agustín Rosety y Víctor Sánchez del Real han presentado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer cuántos trabajadores españoles, comunitarios o de tercera nacionalidad, atraviesan cada día la verja de Gibraltar.

“Es de dominio público que en la colonia británica trabajan varios miles de personas que viven en La Línea o en otras localidades de la comarca. Hasta el momento, nada sabemos de la existencia de un censo de trabajadores que permita conocer con certeza la magnitud de esta población y, menos aún, facilitar la asistencia social a la que dichos trabajadores tengan derecho, siquiera en la medida en que no estén siendo debidamente atendidos por las autoridades de la colonia”, señalan Rosety y Sánchez del Real, diputados por Cádiz y Badajoz respectivamente.

Vox ha afirmado que Gibraltar es una dependencia colonial británica inserta en la Unión Europea como territorio europeo, cuyas relaciones exteriores asume un estado miembro, pero el régimen europeo ordinario de unión aduanera no le resulta de aplicación. Por eso “la aplicación rigurosa de la normativa genera dificultades al paso habitual de los trabajadores por la verja, aunque España no reconozca a ésta como frontera”.

Los diputados recuerdan en su pregunta al Gobierno que la Agencia Tributaria creó en 2015 un Registro para facilitar a quienes en él se inscribieran el cumplimiento de los trámites legales de tránsito. “El sorprendente resultado de esta previsora medida es que apenas se inscribieron un centenar de personas. Cabe intuir que, o bien el contingente de trabajadores no era tan elevado como se decía, o había una apreciable proporción de personas en situación irregular, que no deseaban salir a la luz”, señalan los diputados de VOX, que manifiestan sus dudas sobre el cumplimiento con “la ley en evitación de contrabando” si no hay, siquiera, un dato fiable sobre cuántos trabajadores cruzan cada día la verja.

Las preguntas de los representantes de VOX al Ejecutivo son las siguientes:

-¿Dispone el Gobierno de datos fehacientes acerca del número de trabajadores en Gibraltar, sean españoles, comunitarios o de tercera nacionalidad, con residencia en la comarca, plenamente identificados con su nombre, apellidos, DNI, domicilio y, en su caso, certificado de residencia y pasaporte? En tal caso, ¿cuál es el número a fecha de hoy?

-¿Cuáles son las fuentes a las que el Gobierno acude para estimar en varios miles el número de trabajadores que diariamente transitan por la Verja?

-¿Qué instrucciones se han impartido a la Agencia Tributaria y a las Fuerzas de Seguridad del Estado a las que se confía la tarea de vigilar este tránsito?

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.