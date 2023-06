“En la UCI, cada paciente es único y cada día es impredecible”

-¿Cómo es el día a día en una UCI?

–El día a día en la UCI es impredecible siempre. Todos los días son distintos porque cada paciente es distinto, y sus complicaciones muy diversas. Pero a pesar de ello, trabajar en la UCI es muy bonito y muy gratificante.

–¿Cómo es el trabajo de enfermera coordinadora de cuidados intensivos?

–Ser enfermera es una profesión que tiene te tiene que gustar y a mí personalmente me encanta. Una de las bases de la enfermería en general, y no solo de la UCI, es que el paciente sea siempre lo primero. La enfermería es ayudar a los demás, y en una situación de vulnerabilidad como es la falta de salud o la enfermedad esto es muy gratificante. Desgraciadamente no todos los pacientes salen adelante y se pasa mal… Pero, hasta en esos casos es bonito cuando familiares que han perdido a su ser querido que vengan a darnos las gracias por como lo hemos cuidado.

–¿Cómo es la UCI dónde trabaja?

–Una de las cosas que me encanta de la UCI de Hospitales Pascual, que somos un equipo, somos un grupo con unas líneas muy claras, con muchas inquietudes por estar a la última.Es muy normal entre nosotros estar estudiando constantemente para estar a la vanguardia en innovación sanitaria y científica, y nos vamos alimentando de conocimiento entre nosotros para asegurarnos estar así siempre a la última.

Además, en la UCI el equipo médico es tan importante como los enfermeros y celadores. Somos una cadena y trabajamos perfectamente en equipo para dar la mejor atención al paciente.

–¿Cómo es liderar un equipo con una responsabilidad tan grande?

–En la UCI de Hospitales Pascual nos apoyamos los unos a los otros. Todos los eslabones de la cadena son importantes. Desde los médicos a los enfermeros y celadores. Todos trabajamos en equipo y en cadena para que todo salga perfecto y nuestros pacientes estén perfectamente atendidos en estos momentos tan críticos.

–¿Por qué Hospitales Pascuales es el mejor hospital para trabajar?

–Además de la tecnología y experiencia con la que contamos, yo diría que es por la parte humana. Nos conocemos muy bien todos y trabajamos muy bien en equipo. Sabemos que primero siempre es nuestro paciente y siempre lo damos todo por solucionar sus problemas de salud.

–¿En la UCI de Hospitales Pascual están operativos 24hs los 7 días de la semana durante todo el año?

–Sí, siempre estamos activos con intensivistas 24hs los 365 días del año. En las UCIS de Hospitales Pascual activos con médicos intensivistas los 365 días del año las 24 horas del día.

Contamos con todos los medios, personal y tecnología para hacer esto posible. Y esa es mi responsabilidad: Coordinar todos los medios materiales y humanos para que todo salga perfectamente y al paciente le demos siempre el mejor servicio y cuidado.

–Y ya por último, ¿Qué es lo más bonito de su trabajo?

–Cada vez que alguien llega al hospital, lo tratamos como si fuera un familiar nuestro, como si fuésemos nosotros. Con la mayor atención y cariño para que se cuide. Eso el paciente lo percibe, y eso es lo más bonito de este trabajo.