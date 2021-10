El Tribunal Constitucional insiste en que la sentencia de la plusvalía aún no está publicada

Aún habrá que esperar varios días para conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el método de cálculo del impuesto de la plusvalía municipal. Fuentes del Alto Tribunal han señalado que al menos hasta finales de la próxima semana no se espera la publicación del fallo, que incluirá los votos particulares de los magistrados.

Los únicos datos que se conocen hasta el momento es la nota de prensa publicada el pasado martes, en el que se avanzaban algunos detalles del fallo, que considera inconstitucionales distintos apartados del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece la base imponible de este impuesto, y declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes hasta la fecha (es decir, no contempla ninguna retroactividad).

Este jueves se filtró un borrador de la sentencia, con una redacción que ponía en duda la posibilidad de reclamar las cantidades abonadas. Así, señala expresamente “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”.

Según este borrador, “tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no hay sido solicitada ex artículo 120.3 de la Ley General Tributaria a dicha fecha”.

No obstante, fuentes del Constitucional han explicado a Europa Press que la redacción final ha sufrido modificaciones, aunque no han precisado si afecta a la posibilidad de impugnar el impuesto, por lo que habrá que esperar al fallo definitivo que se conocerá en los próximos días junto a los votos particulares.

La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes de los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.