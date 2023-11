Tráfico aumenta los controles sobre las furgonetas en Cádiz

La Dirección General de Tráfico llevará a cabo, a partir de este lunes y hasta el próximo domingo 26 de noviembre, una campaña especial de vigilancia y control de las furgonetas en la provincia de Cádiz, un tipo de vehículo que se conduce con el mismo permiso de conducción que un turismo, pero con características diferentes.

Los agentes del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las Policías Locales que se sumen a la campaña controlarán aspectos claves como la velocidad a la que circulan, el exceso de peso, los defectos técnicos del vehículo, la seguridad de la carga trasportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el uso del teléfono móvil, etc.

La última campaña de control y vigilancia sobre furgonetas se ejecutó del 21 al 27 de noviembre del año 2022, periodo en el que se controlaron en la provincia 3.475 vehículos y 378 conductores (el 10,87%) fueron denunciados por alguna circunstancia sancionada por ir contra la legislación en materia de conducción por los agentes del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o por los agentes de las Policías Locales que colaboraron en la campaña.

Las denuncias en 2022

De las 387 denuncias que acumularon -que conllevaron la inmovilización de 8 vehículos-, 107 fueron por exceso de velocidad, 15 por no hacer uso del cinturón de seguridad, 179 por deficiencias técnicas del vehículo o por no haber pasado la ITV, 7 por deficiencias relacionadas con la disposición de la carga, 4 por el mal estado de los neumáticos y 29 por documentación incorrecta (del conductor, del vehículo o de la carga). También se registraron 3 denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol y otras 3 por dar positivo al test de control de drogas.

En la campaña de 2022 los agentes del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron en nuestra provincia a 2.218 vehículos, 230 de los cuales fueron denunciados, el 10,36%.

Por parte de los ayuntamientos que se adhirieron a la campaña y han comunicado sus resultados -Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Chiclana de la Frontera, Chipiona, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Los Barrios, Puerto Serrano y Rota- fueron denunciados 148 conductores de los 1.257 vehículos controlados por sus respectivas Policías Locales en zona urbana, el 11,77%.

Factores de riesgo

Hay tres factores de riesgo concurrente que aparecen significativamente en una parte importante de los siniestros viales fatales: distracciones al volante, presencia de alcohol y velocidad inadecuada.

Otros factores de riesgo son las características propias y diferenciales de las furgonetas, el uso de las mismas en el ámbito laboral, y sus condiciones técnicas y antigüedad, junto con el elemento humano (distracciones al volante, no mantener la distancia mínima, no respetar las normas de prioridad, mantener una velocidad inadecuada, cansancio o sueño, el consumo de alcohol o no usar el cinturón de seguridad).