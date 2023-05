Teresa Ribera ve "muy difícil" construir un megaresort frente a Doñana y tacha a la Junta de "irresponsable"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ve "muy difícil" y cree que no se va a construir un megaresort de lujo con campo de golf en una zona inundable de Trebujena frente al Parque Nacional de Doñana por lo que no entiende "cómo es posible" que la Junta de Andalucía haya tomado esta "decisión tan absurda".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados tras participar en la sesión de control al Gobierno, donde ha advertido a la Junta de Andalucía de que "evidentemente" la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) le hará saber que el proyecto se ha planificado en una zona que figura en la cartografía como zona inundable. Así, ha añadido que además de la cuestión de la disponibilidad de agua en la zona, que está sujeta a presión para garantizar el suministro, el proyecto se plantea en una zona inundable y en un área en la que "hay que reducir la presión sobre los acuíferos".

A ese respecto, ha incidido en que el Gobierno está trabajando en ese ámbito, de acuerdo con el plan hidrológico del Guadalquivir y la ley del trasvase con el fin de poder seguir reduciendo el agua que se extrae del acuífero con concesionarios que tienen derechos de agua, mediante la aportación de agua de superficie procedente del trasvase. Asimismo, ha precisado que el Gobierno está en proceso de sustituir el agua que tiene título concesional procedente del acuífero por agua de superficie, además de comprando fincas y derechos de agua para reducir de forma "importante" la presión que se ejerce sobre Doñana. Finalmente, ha recordado que tal y como pide la Comisión Europea es preciso seguir adoptando medidas que permitan garantizar la viabilidad de Doñana de manera natural.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico considera que la Junta de Andalucía "desafía las normas europeas, las normas nacionales, los límites de la física y de los ecosistemas", con sus planes para el entorno de Doñana. Así ha respondido en declaraciones a los medios de comunicación en la entrega de premios de Enerclub, donde preguntada por su valoración de las declaraciones del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco de ser una "'hooligan' radical".

"Me parece una irresponsabilidad pero no porque me llame a mí más o menos hooligan con muy poco estilo, sino por las aportaciones del conocimiento, de los datos, de la ciencia, pone de manifiesto que lo que está haciendo es una barbaridad", ha apostillado Ribera, que está sorprendida por "lo que hace" el consejero que "se supone que debe velar por la protección ambiental". Así, ha manifestado que lo que está haciendo la administración andaluza genera "muchas dudas" con respecto a su respeto al medio ambiente.

La ministra quiere "tener claro" qué piensa la Junta respecto a sus obligaciones en gestión y abastecimiento de agua en las cuencas interiores o sobre el agua de regadío que depende de la Junta andaluza y ha advertido de que está detectando "dejación de funciones desde hace mucho tiempo" en ese ámbito. No obstante, ha asegurado que el Gobierno tiene que estar "con los andaluces como con cualquier otro español" y apoyar en lo que pida la Junta, a la que ha exigido "un poco de respeto a las normas, a las instituciones y al diálogo". De ese modo, ha pedido que cuando tengan "claro" que es lo que quieren hacer lo compartan de forma "seria y respetuosa" para hablar "sin ningún problema", como se ha hecho en lo que la administración ha solicitado. En todo caso, ha planteado "dos condiciones elementales", una que el diálogo se base en el respeto a las normas y a las competencias de cada cual y en segundo lugar que se respeten los cauces en la ley, porque "no le acepta que los términos del debate sean cómo incumplir la legislación europea o como se infringe una sentencia que se debe ejecutar o sobre como saltarse "a la torera" las normas nacionales incluido el plan hidrológico en los regadíos.

Tampoco le parece aceptable que quiera aprobar esa "macro urbanización con megaresort, con megahotel de lujo y con campo de golf" sin saber qué hará la Confederación Hidrográfica. "Diálogo a todo el mundo, pero no sobre cualquier cosa, no sobre ilegalidades, sobre cuestiones que sean legales y necesarias", ha insistido. Por último, ha reclamado "lealtad" institucional: "Tanto patriotismo español, andaluz, europeo, se debe traducir como mínimo en el respeto a las normas y a las instituciones y no con estas trampas que nos encontramos cada día. Así que para hablar de Doñana, encantados. Todavía estamos esperando a que nos propongan algo".