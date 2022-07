Sanlúcar sorbo a sorbo

Ramiro es un acérrimo defensor de la viña, de la importancia de la tierra, en cómo cambia la albariza cuando más se aleja del mar y cómo esto se traslada a la uva, verde, grande y fresca cuanto más cerca está del Atlántico, más pequeña y dulce conforme se adentra. No sólo no cree que el Barrio Alto o el Bajo concedan a las manzanillas diferentes matices sino que hay que ir más al trabajo en la viña. “ En el Marco históricamente se ha concedido más importancia a la bodega , quizá porque las grandes marcas, que compran uva de diferente procedencia, han inculcado este mensaje. Yo prefiero pensar que es la tierra la que da carácter al vino”.

Porque Ramiro, que se toma un descanso mientras maneja las grandes botas donde envejecen sus vinos, tiene claro que la marca Sanlúcar no se puede prostituir . “Porque se puede hablar de langostinos, de papas, de manzanilla, pero el apellido es Sanlúcar. Y eso debe primar”.

Nos recibe su creador, Ramiro Ibáñez , que empezó en 2012 con una idea clara: “Hacer muchos vinos y pocas botellas. Hacer marca y no marcas pequeñas”.

Nuestra última visita tiene lugar cerca del Palacio de Orleans. Allí llegamos a las bodegas Cota 45, donde descubrimos que hay copas de vinos que se toman, pero no se van nunca. Conversaciones y sílabas líquidas que se derraman, pero permanecen. Diez años se cumplen desde que nació esta bodega frente a Doñana , pero destinada a conquistar las más altas cotas del panorama global del sector del vino desde el Barrio Alto. Y además con sus románticos vinos que te miran a los ojos para contarte como es Sanlúcar, sus tradiciones o sus orígenes. Sus tres gamas de vinos, Ube (crianza biológica), Agostado (crianza oxidativa) y Pandorga (vinos dulces) llevan el nombre de esta bella localidad por todo el orbe y el amor de su autor por Sanlúcar.

En el avanzar entre criaderas y soleras nos acompaña Armando Guerra , director de Alta Enología de la compañía y a quien le avala una dilatada trayectoria en el mundo del vino. Desde 2015 Guerra lleva dedicado al trabajo con la gama de vinos viejos y especiales, así como al estudio de nuevos vinos que puedan complementar la actual oferta de Barbadillo. Mientras rompe el velo de algunas botas y nos da a probar sus tesoros, Guerra hace hincapié en la apuesta de la señera firma sanluqueña por la investigación y en como “en Barbadillo no hay diferentes equipos, sino que los mismos enólogos que se encargan de crear Castillo de San Diego o Solear son los que hacen Reliquia”.

Dos siglos de esta imprescindible bodega con muchos acontecimientos y sobre todo muchos vinos, que es lo suyo, cuyas marcas no son sólo de Sanlúcar y Andalucía sino de España entera.

En Sanlúcar hay quienes consideran que los matices de la manzanilla cambian si la bodega está situada en el Barrio Alto o el Bajo. Esta peculiaridad no es aceptada por otros bodegueros, que apuestan más por situarse en la tesis de que es la uva y su origen la que le imprime el carácter definitivo. “La crianza en el Barrio Bajo le da más humedad y eso influye en los matices del vino, la salinidad le da unas características claras”, asegura José Luis. También reconoce que la Capitalidad Gastronómica “se está notando en Sanlúcar. Los veranos son fuertes pero este es que no se puede ni circular durante los fines de semana”.

Quizá por la costumbre sanluqueña de que cada negocio hostelero cuente con su propia manzanilla a granel no abandonan esta distribución local, sirviendo a restaurantes tan emblemáticos como Casa Bigote. Por ello en la bodega se ven pequeñas botas y también arrobas de cristal.

Durante nuestra conversación recuerda cómo la manzanilla ha superado al fino como el vino más popular del Marco. “ En eventos tan multitudinarios como la Feria de Sevilla o el Rocío lo que se bebe es manzanilla . Sin embargo, no es un vino que se exporte internacionalmente tanto , puede que sea uno de los aspectos donde más hay que trabajar”, dice.

Nuestro camino sanluqueño arranca en Delgado Zuleta , la bodega más antigua de la ciudad más antigua del Marco de Jerez, novena generación de bodegueros desde 1744 y una de las firmas emblemáticas por la que parece que no pasan los años. Tradición y modernidad encuentran equilibrio ofreciendo vinos míticos como la manzanilla Barbiana o el amontillado Quo Vadis , y los más actuales Vermú Goyesco o sus blancos de pasto Gallipato y Tarabilla . Y por si esto fuera poco, tienen una manzanilla señera del Barrio Bajo, llamada Toneles Gordos , que deseamos ver embotellada para cubrirla de versos.

Piden protección contra los parques eólicos

En Sanlúcar existen unas 700 hectáreas de viñas, algunas de ellas en pagos históricos como Miraflores, Maina o El Carrascal. Estos zonas, muy cotizadas, se encuentran entre Sanlúcar, Jerez y Trebujena, y los frutos de sus viñas centenarias son un lujo. Pero más lo pueden ser si la creencia en mimar el producto en la misma tierra más que en las botas va ganando terreno poco a poco a la tradición bodeguera que confiaba en la destreza de los capataces el proceso evolutivo del vino. Bodegueros de Sanlúcar no quieren que en su zona se cometan los mismos errores que en Jerez. Por eso ya son varias las voces que reclaman al Gobierno municipal una ordenanza que proteja estos pagos históricos y evite que se instalen en ellos plantas eólicas o fotovoltáicas. En Macharnudo (Jerez), sin ir más lejos, la empresa Capital Energy proyecta el parque eólico El Barroso. Hay cerca de medio centenar de afectados por el proyecto, cuyas obras avanzan a pasos agigantados en uno de los enclaves de viñas catalogados como suelo no urbanizable de especial protección paisajística, que se han personado en el proceso de declaración de utilidad pública del parque y su evacuación –conexión con la red eléctrica–, la mayoría de ellos viticultores y bodegueros sobre los que pesa la amenaza de la expropiación de sus tierras, su principal medio de vida y el de sus familias, por la instalación de los gigantes aerogeneradores de 120 metros de altura. Sanlúcar no quiere ser la siguiente.