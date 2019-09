Sanidad no encuentra ningún caso de listeriosis asociado a Sabores de Paterna

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha confirmado este lunes que no hay “ningún caso” de listeriosis derivado de la alerta alimentaria nacional que se activó el pasado viernes en relación a los productos de la marca gaditana Sabores de Paterna.

A preguntas de los medios, la responsable de la cartera de Sanidad ha explicado que se procedió a la retirada de la producción de Sabores de Paterna toda vez que se detectó la contaminación por listeria en un lote de carne mechada. También se retiró el resto de productos “por el alto grado de contaminación”, ha especificado.

Carcedo ha añadido que desde el Instituto Carlos III se están estudiando las cepas. “Se ha pedido que nos envíen las muestras para hacer también la tipificación genética del genoma de las cepas para identificarlas”. El objetivo es comprobar “si existe algún tipo de vinculación con Magrudis y seguir investigando ambos brotes”, ha señalado.

“Afortunadamente, lo más importante de este segundo brote es que no tenemos ningún caso relacionado”, ha destacado la ministra en funciones.

La gestación de la alerta alimentaria empezó el pasado 30 de agosto, cuando la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid comunicó a la Junta de Andalucía que había atendido a un niño de 14 años en el Hospital de Móstoles con sospecha de listeriosis.

El niño comió, el pasado 19 de agosto, un bocadillo de carne mechada de la marca Sabores de Paterna. Otros cuatro familiares habían consumido el producto, pero no presentaban ningún síntoma.

La ministra ha recordado que los cultivos realizados al joven fueron “negativos” y, por tanto, “no hay pacientes o personas afectadas que hayan enfermado por haber ingerido alimentos de la empresa de Paterna”.

De otra parte, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad para pedirle que explique los motivos por los que ha lanzado una alerta sanitaria por carne mechada contaminada por listeria de la empresa Sabores de Paterna sin haber conocido casos de afectados. Flores ha avisado que si no lo explica, acudirá a la Fiscalía General del Estado.

“¿Por qué ahora una alerta cuando no hay un solo afectado y donde el dueño enseña los controles realizados a mediados de agosto sin sospecha (en medio de toda la crisis) dando negativo el control?, ¿es que están ocultando algo?, ¿es que no quieren investigar o dar los resultados de los 40 casos registrados solo en el Hospital San Cecilio de Granada en enero?”, ha cuestionado.

A su juicio, lo “más extraño” es que no se haya hecho “nada” hasta que no “saltaran todas las alertas” con el asunto de La Mechá y ahora, por un “solo caso” y “sin ser un brote”, se lance una alerta nacional y se retire la producción.

“Le solicitamos a la ministra de Sanidad que tome las medidas que pongan fin a este tipo de tomaduras de pelo, que se conozca la verdad y, como es su deber, que la explique a la ciudadanía. No vale alerta nacional porque sí. No vale retirada de productos porque sí. Queremos la verdad. No nos tomen por idiotas”, ha dicho la presidenta del Defensor del Paciente.