San Martín del Tesorillo no paga al abogado que gestionó su independencia

San Martín del Tesorillo, independiente y moroso. Eso sostiene Pedro Lucena, el abogado que gestionó y consiguió la segregación de este municipio de Jimena de la Frontera y que, por el momento, no ha visto un solo euro de los 30.000 que , asegura, le adeuda la comisión gestora (antigua Entidad Local Autónoma, ELA).

El letrado afirma que ha reclamado el pago de la minuta tanto a la anterior ex presidenta de San Martín del Tesorillo, la popular Belén Jarillo, como al actual gestor, Jesús Fernández (Izquierda Unida), sin éxito. Por eso, ha decidido presentar una demanda, admitida a trámite el pasado 6 de mayo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras.

Hace nueve años, Belén Jarillo (PP) solicitó los servicios jurídicos de este abogado para iniciar la independencia del Tesorillo. “Jurídicamente había posibilidades, así que decidí aceptar el caso”, explica Pedro Lucena.

Entonces no sabía que las gestiones que le quedaban por delante eran harto complicadas. “Solicité información a todas las delegaciones autonómicas para elaborar un amplio expediente administrativo con el que conseguir la segregación del municipio. Pues bien, no me mandaron absolutamente nada”.

Pese a esta falta de respuesta, Lucena no cejó en su empeñó. Logró redactar y presentar ante la Diputación de Cádiz un expediente de más de 100 páginas en el que desmenuzaba de forma exhaustiva razones y argumentos para hacer del Tesorillo un pueblo independiente. La institución provincial aceptó el documento y ordenó que el mismo fuese remitido a la Junta de Andalucía para continuar la tramitación de este particular procés tesorillero.

Celebradas las elecciones municipales de 2015 y siendo aún el Tesorillo territorio dependiente de Jimena, la ex presidenta de la ELA Belén Jarillo perdió los comicios locales, si bien antes de abandonar la gestión municipal, reconoció a este abogado una deuda de 30.000 euros. En concreto, lo hizo el 2 de junio de 2015.

Pocos días más tarde, el 13 de junio de ese mismo año, Jesús Fernández, de Izquierda Unida, tomaba posesión de su cargo como nuevo presidente de San Martín del Tesorillo. Sin comerlo ni beberlo, Fernández se encontró esta factura de 30.000 euros en gastos jurídicos pendiente de pago.

El letrado reclamó nuevamente sus honorarios al recién elegido responsable municipal pero, una vez más, se quedó con los bolsillos vacíos (pero con el trabajo hecho).

El 2 de octubre de 2018, los tesorilleros festejó por todo lo alto en la plaza de la Constitución su emancipación legal y formal de Jimena. El Tesorillo, por fin, se había independizado. Y eso, claro está, tenía un coste, un precio por una gestión jurídica que Pedro Lucena asumió y nunca cobró.

La pelota está ahora en el tejado de la comisión gestora del Tesorillo, órgano que se creó a modo de ayuntamiento provisional y que estará vigente hasta que los tesorilleros puedan elegir a su primer alcalde el próximo 26 de mayo.

Cuestionado por esta deuda, Jesús Fernández, actual presidente de la citada comisión y candidato por Izquierda Unida a la alcaldía del Tesorillo, ha respondido que “si este abogado demuestra en los juzgados que tramitó la dirección jurídica de la independencia del Tesorillo, se le pagará, por supuesto. Eso sí, abonaremos la cantidad que exige cuando lo dictamine un juez”.

“Yo miro por el interés de las arcas municipales. Él mira por su interés propio y lo veo lógico. Ahora bien, me preguntó:por qué me demanda a mí y no a la anterior presidenta de la ELA”, concluye el aspirante a la alcaldía de San Martín del Tesorillo por IU.