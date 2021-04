Salud no ofrecerá datos de la evolución del coronavirus este domingo

La Consejería de Salud y Familias informó el sábado en el balance diario de los datos sanitarios del coronavirus que no ofrecería información este domingo. La comunicación se retomará el lunes, día en que se supone que se ofrecerán los datos acumulados de todo el fin de semana.

Hay que tener en cuenta también que el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA) tampoco ofrece actualizaciones en fines de semana, una información más amplia que permite ver tasas por provincias, distritos, municipios...

No es la primera vez que se anuncia que no habrá datos sanitarios un día concreto. Ya en Semana Santa no hubo parte ni Jueves Santo, ni Viernes Santo ni Domingo de Resurrección, dificultando el ánalisis estadístico posterior porque los arrastres no fueron tampoco especificados por días.

Esta decisión de la Junta coincide cuando se vuelve a hablar de una cuarta ola, en cuya fase de crecimiento nos encontraríamos ahora.