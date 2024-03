Sábado de lluvia en Cádiz: horas y municipios en los que lloverá con mayor intensidad

La lluvia no ha dejado de caer en Cádiz desde el jueves pasado y la previsión es que siga igual durante todo el fin de semana. Si bien no ha sido una lluvia especialmente intensa de manera prolongada, sí que ha dejado importantes registros de precipitaciones en determinadas localidades de la provincia, especialmente en la Sierra de Cádiz.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la estación de Grazalema (recordemos que es uno de los puntos más lluviosos del país) ha recogido la nada desdeñable cifra de 165 litros desde el jueves 7 de marzo hasta la mañana de este sábado 9. De hecho, esta madrugada sí ha sido intensa de precipitaciones en el municipio porque más de la mitad de la lluvia recogida (84,7 litros) ha caído durante las primeras horas de este sábado y hasta las 9:30.

La previsión para el día es que nuevamente continúe lloviendo aunque las precipitaciones no estarán tan concentradas y se irán distribuyendo a los largo de la jornada. De hecho, Aemet tiene previsto levantar el aviso amarillo en la provincia por este motivo a las 15:00 horas, por lo que la franja del mediodía podría marcar el descenso de las precipitaciones. No quiere decir que no vaya a seguir lloviendo durante la tarde (la probabilidad de precipitación se mantiene alta: del 90-100% en la Sierra y la Janda y entre el 75-90% en el resto de las comarcas de la provincia) pero de producirse, serán unas precipitaciones menos intensas y esporádicas.

Horas en que se espera lluvia más intensa en Cádiz

Alcalá de los Gazules: 5 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 15:00

Alcalá del Valle: 14 litros/metro cuadrado entre 11 y 14:00

Algar : 9 litros/metro cuadrado entre las 11 y las 16:00

Algeciras: 11 litros/metro cuadrado entre las 11 y las 18:00

Algodonales: 11 litros/metro cuadrado entre las 11 y las 16:00

Arcos de la Frontera: 8 litros/metro cuadrado entre las 11 y las 16:00

Barbate: 6 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 16:00

Barrios, Los: 8 litros/metro cuadrado entre las 13 y las 16:00

Benalup-Casas Viejas: 15 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 20:00

Benaocaz: 14 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 15:00

Bornos: 9 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 19:00

Bosque, El: 8 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 15:00

Cádiz: 4 litros/metro cuadrado entre 10 y 14:00

Castellar de la Frontera: 16 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 20:00

Chiclana de la Frontera: 8 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 19:00

Chipiona: 7 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 17:00

Conil de la Frontera: 8 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 17:00

Espera: 9 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 16:00

Gastor, El: 17 litros/metro cuadrado entre las 11 y las 15:00

Grazalema: 19 litros/metro cuadrado entre las 10 y las 15:00

Jerez de la Frontera: 7 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Jimena de la Frontera: 13 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 16:00

Línea de la Concepción, La: 5 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 16:00

Medina-Sidonia: 6 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 16:00

Olvera: 15 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 16:00

Paterna de Rivera: 5 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 16:00

Prado del Rey: 10 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 16:00

Puerto de Santa María, El: 5 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 19:00

Puerto Real: 4 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 19:00

Puerto Serrano: 11 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Rota: 5 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 17:00

San Fernando: 4 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 18:00

San José del Valle: 7 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 18:00

Sanlúcar de Barrameda: 8 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 17:00

San Roque: 5 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 16:00

Setenil de las Bodegas: 13 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Tarifa: 7 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 19:00

Torre Alháquime: 17 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Trebujena: 6 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Ubrique: 11 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Vejer de la Frontera: 8 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 19:00

Villaluenga del Rosario: 24 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Villamartín: 9 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Zahara: 12 litros/metros cuadrado entre las 11 y las 15:00

Alerta amarilla por viento en Cádiz

El aviso amarillo por viento fuerte continúa activo en todo el litoral gaditano, tanto en la vertiente atlántica como en la mediterránea. Aemet espera un componente suroeste de fuerza 7 (50-61 km/h) con olas de 4-5 metros de altura. En tierra, las rachas podrían llegar a los 80 km/h.