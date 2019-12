El contrato de las corbetas para Arabia Saudí no sólo contempla la construcción de los cinco buques en San Fernando, sino la transferencia de tecnología al reino del Golfo Pérsico para el desarrollo de una industria militar propia. Ése es uno de los objetivos por los que se ha fundado SAMI-Navantia, la empresa conjunta hispano-saudí formada por Navantia y SAMI (Saudi Arabian Military Industries, de capital público), que se encarga de pilotar el programa. Y esta meta no sólo se logra con la inversión en recursos materiales, sino también con la formación de personal altamente especializado.

En este sentido, uno de los primeros frutos es el lanzamiento de un programa de formación sobre el terreno para jóvenes ingenieros saudíes, el cual fue presentado la pasada semana en Riad dentro del Primer Foro Marítimo Internacional Saudí, en el que SAMI y Navantia han participado como patrocinadores principales junto a otras firmas de la industria de la defensa. Ya se ha contratado a un primer equipo de ingenieros integrado por nueve hombres y dos mujeres que son jóvenes licenciados en universidades de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Corea del Sur y Arabia Saudí.

Los participantes en el plan de formación, que trabajarán en el desarrollo de los sistemas de combate, “se beneficiarán del entrenamiento profesional y de la experiencia práctica formando parte del equipo que trabaja en el proyecto Avante 2200”, denominación oficial del programa de las corbetas.

يشارك شبابنا في نقل التقنية عبر برنامج شركة #سامي_نفانتيا للتدريب على رأس العمل لتوطين أنظمة القتال على سفن القوات البحرية الملكية السعوديةYoung Saudis are participating in the transfer of technology through #SAMINavantia OJT program to localize combat systems on RSNF corvettes pic.twitter.com/aeAeSPWiE8