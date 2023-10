Ruiz Boix critica “el sectarismo en el reparto de fondos” en la Diputación de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa de balance de los cien días del nuevo Gobierno en la Diputación de Cádiz, “un Gobierno prototipo Antonio Sanz” que se caracteriza por “el sectarismo en el reparto de fondos” y que "discrimina entre gaditanos de primera y gaditanos de segunda", según ha manifestado.

Aunque el Gobierno provincial “quiera pasar de largo” sobre estos cien días de estreno- critica Ruiz Boix- que aún espera que realicen algún tipo de valoración sobre su trabajo en este tiempo, para el líder del PSOE “en la Diputación padecemos el desgobierno” además de la arbitrariedad en la concesión de subvenciones en las que han dejado fuera a dos tercios de los municipios de la provincia de los 33 millones del montante global distribuido irregularmente.

Es una situación de partida del Gobierno en la Diputación “reprobable” que el PSOE va a seguir denunciando, según ha manifestado el dirigente provincial, que ha pedido “respeto y lealtad institucional” para todos los ayuntamientos y ELAS.

Ha llamado la atención sobre la situación de la capital gaditana ya que considera notorio que no aparezca en el reparto esa partida de 5 millones que anunciaron para la reconstrucción del pabellón Portillo. “Alguien miente, o la presidenta que no llamó al alcalde de Cádiz como sí hizo con otros regidores o Bruno García que sería un indolente sin proyectos para la ciudad, que no piensa en las mejoras para Cádiz, desprecia la contribución de la Diputación o le sobra el dinero y no le hacen falta fondos para el pabellón”, ha reflexionado.

Considera Ruiz Boix que el PP tiene ocasión de rectificar en el próximo Pleno en el que habrá de valorarse las alegaciones recibidas y en este punto ha advertido de que ese expediente de modificación presupuestaria sobre el remanente es el documento con más alegaciones de la historia de Diputación, más de una veintena de alegaciones de ayuntamientos y entidades locales autónomas. Entiende que “el nuevo Gobierno puede parar, pedir disculpas a los ayuntamientos a los que ninguneado en el reparto y rectificar, permitiendo que los 45 municipios puedan presentar proyectos serios y en condiciones de igualdad, ese artículo 14 de la CE que tanto evoca el líder Feijóo”.

El dirigente del PSOE ha abundado en que hasta ahora “el beneficio de unos es en detrimento de otros” y reclama así que realicen un reparto proporcional que alcance a todos los ayuntamientos, con criterios como la población o las cifras de desempleo.

"Una agenda hueca"

Para Ruiz Boix, estos cien días de agenda del nuevo Gobierno “son solo fotos de la presidenta con municipios a los que luego no concede inversiones” y, a su juicio, “faltan en esa agenda encuentros sectoriales con la pesca, la industria, encuentros con agentes sociales, con los sindicatos con los que aún no se han reunido”.

En este punto ha llamado la atención sobre la primera huelga convocada ya por UGT para el 20 de octubre y que afecta al servicio de ayuda domiciliaria en los contratos de titularidad de la Diputación y que afecta a la mayoría de los municipios de menos de 20.000 habitantes”. “No es solo por la búsqueda de las 35 horas semanales o los 18 euros por hora que les prometió Moreno Bonilla, hay también una queja generalizada porque el Gobierno de la Diputación les da la espalda, les piden reuniones y nos los reciben”, ha precisado.

En la agenda del nuevo Gobierno de PP y 100X100 La Línea “falta conocer los planes de empleo que van a promover como los ocho planes de cooperación que aprobó el PSOE, falta saber a qué va a dedicar los recursos, no sabemos nada del plan de carreteras”, según ha ido desmenuzando el responsable socialista para concluir que “su deber principal es atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

Ruiz Boix comenzó su intervención solidarizándose con las personas que se han visto afectadas por los daños materiales que ha ocasionado el temporal, así como agradeciendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a Protección Civil y a los bomberos su trabajo para evitar mayores incidencias en la provincia. Al hilo, reclamó a la Junta que estas lluvias-aún escasas para restablecer los niveles en los pantanos- “no les sirvan para relajarse en las obras hidráulicas que deberían haber acometido desde 2020, las infraestructuras declaradas de interés autonómico en Guadalcacín, comarca de la Janda y las conducciones entre Campo de Gibraltar y Costa del Sol”