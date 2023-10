Pleno de la Diputación de Cádiz con polémica final

Todo transcurría tranquilo esta mañana de miércoles en el pleno de la Diputación de Cádiz. De hecho, todos los puntos que estaban en el orden del día salieron adelante, tantos los presentados por el equipo de gobierno como los de la oposición. Se aprobó un frente común contra la instalación de parques eólicos en el litoral gaditano, contra el acoso escolar, una declaración institucional a favor de la salud mental e incluso hubo acuerdos unánimes para pedir a la Junta agilizar el bono del alquiler joven o aumentar el personal de integración social en los centros educativos de la provincia.

Sin embargo, el rifirrafe más tenso llegó al final. El debate ya había subido un poco el tono con la propuesta presentada por el Partido Popular contra la amnistía y los indultos en Cataluña que defendió el vicepresidente Juancho Ortiz y respondió el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, y que finalmente se aprobaba con los votos populares y sus socios de La Línea 100x100, que, como recordaron, tienen libertad de voto para los temas políticos.

Ortiz, en un punto que los populares han llevado ya a otras administraciones, afirmó que el pacto con los independentistas y "su régimen de privilegio" perjudicaría " a todos los españoles y quería saber si el PSOE gaditano "también estaba de acuerdo con esta situación". "Tanto que hablan de golfadas esto es una golfada política", apuntaba el linense Javier Vidal en su intervención. "Ese privilegio lo podríamos aplicar a la provincia, donde han repartido 33 millones del superávit para beneficios de algunos municipios. Esto es una nueva cortina de humo", respondía el socialista, que fue afeado por la presidenta Almudena Martínez. "Le ruego que se ciña a debatir sobre el punto".

El PP no consigue tratar dos asuntos de urgencia

Pero la disputa dialéctica se encendió más al llegar a los asuntos de urgencia. Y es que, para empezar, el PP no pudo incluir como tales el expediente del servicio de ayuda a domicilio ni una modificación presupuestaria que afectaba a distintos municipios. Tras un poco de desconcierto en el recuento de votos, el equipo de gobierno no obtuvo la mayoría absoluta necesaria en estos casos para que pasasen a ser tratados en esta sesión. Faltaba entre los diputados el vicepresidente Germán Beardo y pese a que tampoco estaban tres diputados del PSOE no daban los números, perdiendo así por primera vez una votación destacada.

"¿Puede compartir los motivos de la ausencia del señor Beardo, liberado por Diputación que es por dónde cobra ?", aprovechaba el portavoz socialista ya en el momento de ruegos y preguntas. "Puede decir también porque no estaban el señor Román o López Gil", le contestaba Ortiz. "Les animo a que bajen de la poltrona y dialoguen", les pedía el también alcalde de San Roque tras la pérdida de la votación. "No se da las condiciones políticas ni personales para consensuar nada con este partido socialista", aseveraba el vicepresidente de la Diputación. "En el ejercicio de su cargo se ha ausentado porque tenía un acto, el mismo que el señor Román" (a la presentación del nuevo proyecto del Cádiz CF en la Bahía), desvelaban también.

Ruiz Boix siguió con las preguntas al equipo de gobierno, criticó los distintos decretos para organizar los repartos de tarea en el gobierno provincial e insistió, entre otras cosas, en conocer los criterios para repartir los millones del superávit, tirando de los alias que ha repetido para la presidenta "paseante", "el duque del Palacio, ahora duquesito (Ortiz) o "el emperador del Roma" (Beardo). Respondidos bajo el pseudónimo de "Juan Carlos el breve", Ortiz lamentó el anterior dirigente de la institución provinicial "se retrate solo" y "nos suelte un auténtico tostonazo". "A mí me corresponde estar en la oposición y fiscalizar", defendía.

La presidenta de la Diputación intervino: "Usted está muy preocupado por los paseos de esta presidenta, pero no son poco los alcaldes que me dicen que es la primera vez que ven aparecer a un presidente de la Diputación. Asuma que le han retirado la confianza y que quizás fue usted quien no se organizó bien que solo estuvo un año sentado en el trono acumulando más títulos que la duquesa de Alba". "Una mentira no se convierte en verdad por mucho que la repita porque usted no es Lola Flores, deje de perder el tiempo", manifestó Martínez entre otros reproches. "Le repito que los criterios -del reparto del ya dicho superávit- es haberse comprometido con declaración jurada a tenerlos adjudicados antes del 31 de diciembre", terminaba.