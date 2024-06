Ruiz Boix se ve "con fuerzas" y no descarta incluso presentarse a la reelección al frente del PSOE de Cádiz

Juan Carlos Ruiz Boix llegó a la Secretaría General del PSOE de Cádiz a finales de 2021 y desde entonces no ha logrado ni una victoria en las cuatro elecciones celebradas en este tiempo en la provincia de Cádiz. Pese a ello, ayer dijo en rueda de prensa que se ve "con fuerzas" para seguir liderando el partido e incluso no descartó que pudiera presentarse a la reelección cuando se abra ese proceso interno, algo que, dejó claro, no se ha producido aún.

Además, el también alcalde de San Roque lanzó un mensaje a los dirigentes del PSOE gaditano críticos con su gestión. "Que reflexionen y hagan autocrítica antes de opinar", les dijo. Y puso como ejemplo el caso de Chiclana, cuyo alcalde, José María Román, pedía meses atrás a la dirección provincial del PSOE que reactivara al partido porque lo veía "adormecido". “En Chiclana hemos sido derrotados y ni siquiera hemos llegado al 30% de los votos”, dijo Ruiz Boix con contundencia.

Sin embargo, el secretario general de los socialistas gaditanos no quiso hacer una lectura negativa de los resultados electorales del domingo en la provincia. Bien al contrario, y aunque felicitó al PP por su victoria, considera que el PSOE mantiene su fortaleza. Y esta afirmación la sustentó en datos como que el porcentaje de votos de su partido en Cádiz está por encima de la media de esta formación en España, que el PSOE ha ganado en 19 municipios gaditanos, que "ha empatado con el PP" en la capital gaditana y que, pese a la derrota, los socialistas mantienen proyectos muy fuertes en otras siete localidades en las que tienen alcaldías muy asentadas. "Quedan dos años para las próximas elecciones y tenemos tiempo de sobra para rearmar el partido", indicó.

En clave general sobre el 9-J, Ruiz Boix repitió los mismos argumentos de otros líderes socialistas como que el plebiscito a Pedro Sánchez "ha fracasado", que la ciudadanía "ha frenado en España la ola de la ultraderecha", o que el PSOE había logrado "mantener el tipo" pese a que la campaña había girado exclusivamente en torno a la amnistía y a la imputación de la esposa de Pedro Sánchez.

Y sobre la situación de Juan Espadas, Ruiz Boix mostró sus respetos al actual líder del PSOE-A, dijo que su futuro político debe partir de una reflexión propia, reconoció que el Partido Socialista "está teniendo dificultades para explicar este nuevo proyecto" pero pese a ello sentenció que este partido "no puede conformarse con el 34% de los votos".