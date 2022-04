Rota acoge una nueva empresa destinada a los norteamericanos de la Base

Rota acogerá un nuevo negocio con la vista puesta en dar servicio a la población estadounidense que vive en la zona. El gaditano Jaime Rus, con una trayectoria profesional en la atención psicológica temprana en Estados Unidos, dirigirá una clínica especialmente destinada a la población norteamericana de la Base de Rota y que, bajo las siglas de Reach Aut, que tiene abierto este tipo de negocio en otras zonas de Europa con presencia estadounidense, será el único en España "lo cual es todo un logro por ser la primera línea de atención psicológica a población extranjera", explicaba.

"Nos instalamos aquí debido a la Base de Rota. Inicialmente estaremos cubriendo servicios para ciudadanos americanos e la zona de la Bahía de Cádiz, pero nuestro objetivo es cubrir toda la península, teniendo Rota como base de operaciones", comentaba el gaditano. "He trabajado en muchos lugares diferentes y he aprendido que la atención temprana es clave para superar numerosas patologías y decidí embarcarme en este proyecto por la oportunidad de establecer un servicio de tan altísima calidad en mi propia tierra. Hay mucha necesidad en esta zona y no hay nada parecido", asegura.

Jaime Rus comenzó en Florida su trayectoria profesional en el campo de la atención psicológica temprana y "uno de mis referentes, el doctor José Martínez Díaz, me animó para que empezase a trabajar con niños pequeños con autismo en una clínica adjunta en la universidad. "Vi que mi 'cercanía gaditana' era muy bien recibida por los pacientes, y decidí seguir formándome. Conseguí dos másteres en la materia y una certificación internacional como BCBA. Este reconocimiento me abrió muchas puertas en varios países, lo que me llevó a crear mi propia empresa de atención temprana a pacientes con autismo en el Reino Unido y Arabia Saudí, donde pasé la mayor parte del año pasado".

Ahora, Rus ha vuelto para empezar este proyecto donde se centrarán, específicamente, en la atención psicológica enfocada al servicio de los estadounidenses desde pacientes desde los dos años hasta los padres y madres de los menores. "Tenemos un enfoque holístico, que consiste en la cooperación de departamentos de psicología, logopedia, terapia ocupacional, neuropediatría y análisis del comportamiento para cubrir todas las áreas de necesidad de nuestros pacientes. No hay nada parecido en la zona. Es muy difícil reunir a tantos profesionales de varias especialidades con un mismo objetivo", insiste. La firma tiene abierta en cinco localizaciones, todas de Italia, y ahora será el turno de la localidad roteña.

Jaime Rus afirma que su relación con la Base de Rota y su comunidad "será muy estrecha". "Necesitamos comunicarnos muy bien para conseguir atender a todos los pacientes posibles y mantener un alto nivel de calidad". Está previsto que comience a funcionar el próximo mes de mayo

En las instalaciones gaditanas, según los últimos datos conocidos, se encuentran destinados unos 3.200 militares de los EEUU, y unos 450 civiles americanos con unos 1.100 civiles trabajadores civiles españoles contratados. Este es un ejemplo de las oportunidades de negocio que puede ofrecer.

Impacto económico

Las cifras de impacto económico pueden variar bastante de año en año, pero la Armada española y los EEUU han ofrecido algunas cifras en los últimos tiempos.

Así, el jefe de la base apuntaba en septiembre de 2021 que "solamente en salarios y ayudas al alquiler de vivienda de esas 9.500 personas podemos hablar de más de 200 millones anuales". "Y en materia de contratos de todo tipo, sobre todo en mantenimiento de buques, infraestructuras, alimentación, servicios o jardinería, hablamos asimismo, entre las dos administraciones y de media en los últimos años, de más de 250 millones anuales, con picos superiores cuando se acometen periódicamente grandes obras de infraestructuras, como la reciente ampliación y reforma de los muelles o las obras de reforma, ampliación y renovación de las pistas y aparcamientos del aeropuerto".

Los últimos datos aportados por EEUU eran de 250 millones de dólares invertidos en 2020 en la región, sumando todos los contratos y alrededor 5000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Además, el Gobierno de Estados Unidos volvió a adjudicar a Navantia la reparación y el mantenimiento de los barcos desplegados en la Base de Rota hasta enero de 2028