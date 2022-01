'Rico o muerto', el videoclip que los miembros del clan de Los Piños grabaron contando su vida

La operación policial contra el clan de Los Piños en Puerto Serrano ha puesto patas arriba la vida de esta saga familiar y se ha saldado con 16 detenidos y con otras 13 personas que están siendo investigadas. Entre todas las noticias que está dejando este suceso, una de las más curiosas es el descubrimiento de un videoclip musical que protagonizaron de la mano del rapero sevillano Haze, que anuncia que está "basado en hechos reales".

Titulado 'Rico o muerto' y con una base de rap y toques aflamencados y árabes, muestra a varias generaciones de esta familia así como a vecinos y amigos que apoyan con su presencia todo lo que dice la letra y muestran las imágenes. Entre las frases que pronuncia Haze hay varias que llaman la atención sobre la filosofía de vida de los integrantes de este clan: "La ley de la calle no es la ley de los juzgados', "Aquí se aprende antes las matemáticas que el lenguaje", "Los fines de semana en el talego. Mi madre presa, mi padre preso en el penal de El Puerto. De esa manera yo iba creciendo" o "A mí no me manda nadie, soy libre como el aire".

Otras se refieren a las fuerzas de seguridad del Estado con las que se han tenido que enfrentar en varias ocasiones o sobre la Justicia: "Tú eres un abusón cuando vas con la placa, pero sin uniforme eres un machaco", "Me miran mal porque soy delincuente" o "A mí solo Dios puede juzgarme".

Todo ello acompañado de imágenes en las que se hace un gran ostentación de anillos y relojes de oro o enormes cadenas con el símbolo del dólar, todos ellos de un gusto exquisito. El patriarca, las mujeres, los niños y los miembros más destacados de este clan forman parte de un video en el que la mujer de uno de ellos toma la palabra para dejar claro que "pase lo que pase estaré cuidando a los niños y esperando a que vuelvas", cosa que parece que tendrá que hacer ahora.