Puesta en común para analizar la eclosión turística de la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz está de moda, quien viene a conocer esta tierra suele repetir, pero esta eclosión turística de los últimos años hay que seguir cuidándola, porque aún queda mucho camino por andar. Esta sería la conclusión principal del desayuno de redacción organizado por el Grupo Joly y la Diputación de Cádiz que se celebró ayer en la hemeroteca de Diario de Cádiz y que, bajo la moderación de David Fernández, director de este periódico, contó con la participación de Irene García, presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz; Carlos García, alcalde de Grazalema y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz; Carlos Rosado, presidente de la Andalucía Film Comission; José Manuel Gago, socio fundador de la empresa Turismo Activo Arcos; y Juan Antonio Valle, presidente de la Asociación Micológica del Estrecho ‘Mairei’.

El punto de partida del debate estuvo en el indudable auge turística que viene experimentando la provincia de Cádiz en los últimos tiempos –antes y después de la pandemia del Covid-19– y que tiene al visitante nacional como principal impulsor. A la tradicional oferta de sol y playas que ha caracterizado desde siempre a este rincón de la comunidad andaluza se le ha ido sumando en los últimos años otras actividades muy dispares que, visto lo visto, parecen estar siendo del gusto de quienes nos visitan.

En el debate de ayer, que terminó inclinándose sobre todo al auge experimentado por el turismo de interior, hubo tiempo de sacar pecho sobre las cosas que se han hecho bien en los últimos años pero también para citar cosas que faltan por hacer y hasta para hacer un ejercicio de autocrítica, de cara a seguir mejorando.

Entre las cosas que se han hecho bien se apuntó, por ejemplo, la apuesta por los hoteles de Tugasa, dependientes de la Diputación, la colaboración público-privada para la implantación de nuevas empresas turísticas, la facilidad del sector por reinventarse con una oferta diferente que capte el interés del público, además, cómo no, de los innumerables atractivos que presenta la provincia gaditana y que abarcan desde sus recursos naturales a su patrimonio, su gastronomía, su historia, sus paisajes, su clima, etc. Y en el debe de la provincia se apuntaron ayer cuestiones tan esenciales como la necesidad de mejorar la formación del personal, crear más empleo en el sector, apostar más por la sostenibilidad, en consonancia con las demandas que vienen planteando los visitantes de hoy en día, y seguir modernizando el aeropuerto de Jerez para continuar captando a turistas extranjeros, con el liderazgo claro de los visitantes alemanes y británicos pero sin olvidar otros mercados potentes pero sin mucha raigambre en Cádiz como sería por ejemplo el francés.

Lo que sigue es un resumen de las reflexiones de los cinco intervinientes en el desayuno de redacción de ayer, donde hablaron de sus experiencias personales, como no podía ser de otra manera, pero siempre con una visión global de la realidad turística, que desde hace años se ha asentado como la principal industria de esta provincia.

Irene García aplaude al sector turístico

Si el turismo sigue creciendo en la provincia es debido a muchos factores pero sobre a la implicación del sector turístico. Eso es al menos lo que piensa la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, quien aplaudió a las empresas del gremio "algunas de las cuales son de carácter familiar, otras han visto cómo se ha incorporado gente joven, pero no han dudado en resetearse para adaptarse a los nuevos tiempos", dijo.Desde la Diputación, explicó su presidenta, lo que se ha buscado en los últimos años es potenciar los nueve hoteles de la red de Tugasa, que estaba casi desahuciada, y apostar por lo que Irene García calificó como el turismo "de emociones". "La gente busca nuevas experiencias, nuevas aventuras", una situación que considera positiva porque permite al sector no sólo romper la estacionalidad del turismo veraniego sino expandirse desde la costa hasta el interior de la provincia.

La dirigente socialista entiende que la colaboración público-privada es esencial para cuidar esta industria turística, aunque ahí quiso diferenciar las obligaciones de cada parte: "El empleo lo crean las empresas; las administraciones públicas estamos para ayudar, para agilizar los trámites".

Precisamente la creación de empleo es una de las asignaturas pendientes que hay en este sector a juicio de Irene García, aunque también apuntó otras como, por ejemplo, la apuesta por la innovación y la tecnología "que es el mejor termómetro para ver las cosas que funcionan bien y las que no", y una mejor coordinación en materia de promoción. En este punto reconoció: "Lo de Fitur aún no lo hemos conseguido del todo. El Campo de Gibraltar, por ejemplo, sigue yendo aparte de la provincia cuando en materia turística está claro que las comarcas de la provincia son vasos comunicantes".

Y tras aplaudir la evolución vivida por el sector de la gastronomía y tras apuntar al turismo de cruceros como otro mercado que habría que seguir potenciando, Irene García reclamó mejores carreteras para llegar a los puntos turísticos principales de la provincia y, sobre todo, que se multipliquen las líneas aéreas con salida y destino en el aeropuerto de Jerez "porque el turismo nacional está muy bien, el de proximidad también ayuda a salvar los fines de semana y los puentes festivos, pero es esencial que la provincia de Cádiz suene cada vez con más fuerza en el mercado extranjero", reflexionó la presidenta de la Diputación,

Grazalema sigue con la mano levantada

El otro político presente en el desayuno de ayer fue Carlos García, alcalde de Grazalema y presidente de la Mancomunidad de la Sierra. García dijo con orgullo que su localidad "fue la primera de la provincia en levantar la mano del turismo cuando el mundo rural no estaba de moda". Hoy, visto lo visto, podría afirmarse que Grazalema sigue con la mano levantada porque continúa siendo la principal referencia de la provincia en materia de turismo rural.

Su alcalde quiso lanzar un mensaje optimista pero sin triunfalismo. Así, reconoció que la provincia de Cádiz "está de moda" gracias a sus muchos recursos, valoró que la oferta "ha crecido de manera exponencial" pero consideró esencial “que no nos conformemos". En este punto, Carlos García entiende que uno de los riesgos que tiene la industria turística en la provincia es la "atomización del producto". "No es bueno imitar al pueblo de al lado; cada localidad debe explotar sus propio recursos y, sobre todo, es bueno cerrar previamente un calendario de actividades para no pisarse una actividad con otra", reflexionó el regidor grazalemeño.

Al igual que otros de los intervinientes en el desayuno de ayer, Carlos García abogó, de cara al futuro, por mejorar la formación del personal turístico, para potenciar aún más la calidad del servicio. Pero también demandó que la Administración simplifique los trámites burocráticos para la apertura de nuevas empresas del sector. "Hoy hay unas barreras innecesarias y una normativa muy profusa que hay que simplificar para que podamos seguir avanzando", resumió la máxima autoridad municipal de Grazalema.

El 'turismo de pantalla' ya es una realidad

Un sector turístico que está muy en boga en los últimos años es el llamado 'turismo de pantalla', es decir, el que mueve a visitantes deseosos de conocer el lugar en el que se ha rodado una película, una serie o un programa de televisión. La Andalucía Film Comission no tiene entre sus finalidades la promoción turística pero es indudable que, aunque sea de manera indirecta pues lo que busca es la promoción de un territorio para proyectos audiovisuales, también contribuye a ella, como reconoció ayer su presidente, Carlos Rosado.

En sus intervenciones Rosado incidió en la idea de que Cádiz tiene todas las mimbres para explotar este apartado turístico. "Actualmente estamos jugando en las grandes ligas de los platós, porque en esta provincia hay de todo en muy poco espacio, y ahí está el ejemplo de The Crown, una serie de primer nivel que ha rodado ya en muchos puntos de este provincia", dijo.

Para Carlos Rosado "la industria del rodaje, que antes era una desconocida, ahora tiene efectos en el empleo, además de dar mucha reputación a ese lugar si se les atiende bien". Y para seguir creciendo demanda un empleo más especializado y una colaboración decidida del sector público, destacando en este punto el importante apoyo que la Andalucía Film Comission ha recibido de la Diputación de Cádiz en los últimos años.

Rosado apuntó que actualmente hay unos 80 millones de espectadores en todo el mundo que deciden pasar sus vacaciones en el lugar de rodaje de su película o series favoritas. Y entre estos visitantes hay muchos asiáticos y/o jóvenes que suelen viajar fuera de las temporadas altas, a los que les gusta conocer el entorno y que interactúan mucho en las redes sociales para contar sus experiencias.

Arcos, un ejemplo a seguir

Hace ahora ocho años dos socios ponían en marcha la empresa Turismo Activo Arcos. Tenían formación académica, pero nada que ver con el turismo. Uno de ellos, José Manuel Gago, ingeniero naval de profesión, contó su experiencia ayer en el desayuno de redacción organizado por el Grupo Joly y la Diputación.

"Cuando empezamos en esto, y aunque parezca mentira, en Arcos no había siquiera guías turísticos. Era un turismo de paso y nosotros apostamos por vender todos los atractivos medioambientales, de patrimonio, de ocio, de deportes náuticos, etc." Ello ha permitido que, tras no pocas dificultades, Turismo Activo Arcos cuente hoy con una línea regular de vuelos en globo y también con actividades náuticas en el Lago de Arcos.

Desde su experiencia, Gago cree que las empresas del sector "tienen que creérselo". "Esa es la clave, creérselo, porque la gente busca otras cosas, nuevas experiencias, y Cádiz es una provincia que se presta a ello". Eso sí, bajo su punto de vista aún hay mucho por andar. "Este ha sido el año de la fidelidad del visitante a esta provincia, pero no podemos pensar que ya está todo hecho".

El bosque, ese amigo tan desconocido

"A los japoneses que tienen problemas de ansiedad los médicos les recetan lo que llaman un 'baño de bosque', con dos horas dos días a la semana relajándose viendo árboles y escuchando a los pájaros. Pues bien, aquí en la provincia tenemos el bosque de alcornoques más grande de Europa, con las 200.000 hectáreas del Parque Natural de Los Alcornocales, y eso es algo que aún no se ha puesto en valor". Esta reflexión la hacía ayer Juan Antonio Valle, presidente de la Asociación Micológica ‘Mairei’, radicada en el Campo de Gibraltar.

Esta entidad, que carece de ánimo de lucro, organiza diversas actividades como paseos por el bosque o Jornadas Micológicas con las que busca enseñar Los Alcornocales "que es el bosque con mayor variedad de setas de toda España, 800 especies distintas, algo que los gaditanos desconocen", apostilló.

Valle es de la opinión de que "quien descubre esta provincia, siempre vuelve". De ahí que entienda que promocionar Los Alcornocales, el turismo verde y las múltiples actividades que se pueden desarrollar en este campo es un reto "porque también reporta beneficios y mano de obra en los hoteles y restaurantes de la comarca", añadió antes de hacer un ruego a los alcaldes de los municipios implicados: "Que se la jueguen con esta modalidad turística, que merece la pena".