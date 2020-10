Alestis esquiva el ERE a cambio de prejubilaciones y bajas incentivadas

A la octava fue la vencida. La mesa de negociación de Alestis ha logrado, por el momento, que se evite la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un total de 440 trabajadores, después de rebajarse la cifra de los 585 previstos en un principio. El principal logro del acuerdo es que, en principio, no habrá salidas forzadas en ninguna de las factorías. Se ha logrado esquivar el ERE a cambio de que se ofrezcan salidas no traumáticas para los trabajadores que deseen acogerse de forma voluntaria.

Las medidas acordadas serán, tal y como ayer informaron los representantes sindicales a las plantillas de las distintas factorías, de carácter voluntario y deberán ser los propios operarios los que decidan si se acogen a ellas o no.

La principal opción es las “prejubilaciones”. A ellas podrán optar los trabajadores con 57 años y podría afectar a un total de 140 empleados. En este caso los trabajadores recibirían, hasta los 63 años, el 60% del salario bruto manteniendo las cotizaciones.

Otra opción serán las "bajas incentivadas" dependiendo de la antigüedad de los trabajadores. Así, los que lleven menos de 7 años en la empresa recibirían 25 días por año trabajado con un tope de 16 mensualidades y un fijo de 7.000 euros. Los de mayor antigüedad podrán optar a 30 días por año trabajado con el mismo tope de mensualidades y un mínimo de 10.

El tercer bloque serían las “excedencias voluntarias”. Durante un período de tres años quienes opten por esta alternativa saldrían de la plantilla para formar parte de una “bolsa de recolocación”, previo cobro de una indemnización de 20 días por año trabajado. Al igual que las bajas incentivadas será de 16 meses como máximo. Durante ese tiempo, los integrantes de la bolsa tendrán prioridad para ir incorporándose al trabajo dependiendo de las necesidades de la empresa. Además, mientras estén en ella recibirán un pago mensual de 200 euros, aparte de la prestación por desempleo que variará en cada caso particular. En caso de que pasados los tres años no se hayan incorporado, la empresa les volvería a indemnizar con cinco días más por año trabajado.

Quienes decidan desvincularse de la empresa de forma parcial o total deberán comunicarlo en el plazo de un mes. Un tiempo que los trabajadores ganan para seguir negociando. La realidad es que, tal y como se vio en la asamblea de trabajadores que este jueves se celebró en en Puerto Real, la parte social tiene muchas dudas del número de personas que se acogerán a las medidas voluntarias. Creen que, en principio, serán pocas, por lo que el problema es qué va a pasar con quienes decidan continuar vinculados a la empresa, dentro de un mes.

Hasta este jueves, Alestis se mantenía firme en que quienes no se acojan a las medidas voluntarias entrarán en el ERE que los trabajadores quieren evitar a toda costa. De hecho, ese fue el principal escollo en la negociación que se terminó en la madrugada del jueves tras casi 20 horas de negociación. “Un problema en la literatura del acuerdo”, decían los representantes sindicales. Y es que la empresa quería que quedase recogido que, si en el plazo de un mes las medidas voluntarias no satisfacían el cupo de 440 despidos que hay sobre la mesa, se aceptarían las salidas traumáticas, a través de un ERE. Este extremo fue rechazado por los representantes de la plantilla, que apuestan por medidas como el ERTE para quienes quedasen vinculados a la empresa.

Eso es lo que hoy se ha negociado, en la prórroga in extremis de la mesa de negociación que se ha celebrado después de ampliar dos días mas el ERTE (uno de ellos de permiso retribuido) en vigor y tras la decisión de los trabajadores de paralizar la huelga indefinida que tenían activa desde el lunes con un 100% de seguimiento.

A las 21:00 horas, el presidente del comité de empresa de Alestis Puerto Real, Pedro LLoret, comunicaba que se había alcanzado un acuerdo con la dirección de Alestis. Apuntaba a la voluntariedad de todas las medidas que se habían acordado y de que el ERTE actualmente en vigor para toda la plantilla se amplía hasta finales de octubre en las mismas condiciones actuales. El lunes habrá asamblea de trabajadores y votación en las distintas plantas de Alestis.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, que también ha formado parte de la mesa negociadora, valoró este acuerdo alcanzado, porque “ha permitido ir en la línea del espíritu con el que se planteó la negociación, que es evitar el despido traumático de estos trabajadores y trabajadoras. No obstante, nos emplazamos a retomar la negociación a final de mes para que, en caso de no haberse reincorporado a las personas que no queden cubiertas por este acuerdo, profundizar en él”.

Y es que de los 440 trabajadores que están en riesgo de entrar en el ERE solo 140 pueden acogerse a la prejubiliación, por lo que serían alrededor de 300 los que deberían elegir entre las bajas incentivadas o la bolsa de recolocación que, de momento, pareció no convencer a nadie en la asamblea.

Aunque en un principio el ERE se había planteado para 585 trabajadores, 233 de ellos de las plantas de Puerto Real y El Puerto, la cifra se ha fijado finalmente en 440 ya que la empresa tenía en censo a personal que ya se acogió al contrato relevo y ya no es mano de obra activa. Además, la empresa minimizó el número de despidos en 19 personas más y mostró el compromiso de reabsorción de trabajo equivalente a 51 personas. Por otro lado, en vistas a la posible adjudicación de un paquete de trabajo en el que Alestis está muy bien posicionada de cara a la adjudicación, la empresa asumió la posibilidad de montar un ERTE que afectaría a 75 personas, que serían eliminadas de la lista de despidos. Estos serían principalmente de la planta de Sevilla.