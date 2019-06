Adelante Puerto Real pide al PSOE la abstención para gobernar en minoría

Los socialistas de Puerto Real no están dispuestos a desaprovechar la oportunidad que se les presenta tras obtener los mejores resultados de su historia. Siete concejales que no quieren pasar los próximos cuatro años en la oposición. "Puerto Real nos ha demostrado que quiere un cambio, y que lo quiere a PSOE", insiste cada vez que puede, la alcaldable socialista, Elena Amaya.

Pero el mismo discurso mantiene Adelante Puerto Real, la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, con un concejal más (8 ediles) que el PSOE. La confluencia de Podemos e izquierda Unida quiere gobernar y quiere hacerlo en minoría y en solitario. Eso ha quedado claro este martes durante la reunión que Antonio Romero, actual alcalde en funciones, ha mantenido en la alcaldía del municipio con Elena Amaya y representantes de sus respectivas formaciones.

Quiere Romero que el PSOE se abstenga el próximo 15 de junio en el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento de Puerto Real. Una abstención socialista daría la alcaldía a la lista más votada y él seguiría siendo alcalde cuatro años más. A cambio, Adelante Puerto Real podría llegar, a lo largo de la legislatura, a acuerdos puntuales con el PSOE para sacar adelante "propuestas interesantes" de los socialistas que beneficien a la ciudad.

Eso no basta al PSOE que entiende que llegar a acuerdos políticos que sean positivos para los vecinos es algo por lo que todos deberían trabajar, independientemente de los apoyos que se hayan obtenido. El PSOE no quiere seguir siendo la muleta del Gobierno -como lo ha sido en esta legislatura- ni seguir sacando adelante con sus votos todos los asuntos de calado que el bipartito no podía aprobar por su condición de minoritario. Y es que ha sido el PSOE el principal aliado de Podemos y Equo en los últimos años. Más aún que Izquierda Unida, con quien ahora forman coalición, y que aupó a Romero al sillón de la alcaldía de la Villa.

El PSOE pone una condición: "Si apoyamos la investidura de Romero queremos estar en el Gobierno", dicen. Proponen crear un bipartito de izquierdas y hacer un gobierno sólido. Pero Amaya se ha encontrado esta puerta cerrada. Adelante Puerto Real, de entrada, ha descartado esta opción, aunque se ha comprometido a consultarlo con sus bases.

Esta negativa de Adelante acerca más al PSOE a una posible negociación con Andalucía por Sí. En ese posible escenario, los socialistas juegan con ventaja ya que de alcanzar ese acuerdo Amaya sería alcaldesa de la ciudad. No obstante, es algo que deberá decidir la militancia del partido en una asamblea que aún no tiene fecha ya que deberá ser la Federación Nacional del PSOE quien fije la fecha para ese encuentro que se producirá, probablemente, la próxima semana.

Sobre esta posibilidad de pacto entre el PSOE y Andalucía por Sí, la candidatura de Adelante Puerto Real ha sido muy crítica, al entender que se trata de un "pacto antinatura". Además, se han afanado en hacer ver que "AxSí representan a la derecha en Puerto Real", por lo que consideran que los votantes socialistas no entenderían una alianza como esta. También recuerdan las declaraciones de Amaya en las que aseguraba que no alcanzaría ningún acuerdo con AxSí, porque había sido un partido "destructor" en Puerto Real. A estas críticas se ha sumado también, a través de las redes sociales, el alcalde de Cádiz, José María González.

El PSOE se está planteando pactar con la derecha para apartarnos de Ayuntamientos como el de Puerto RealVendría bien recordar cómo los compañeros heredaron un Ayuntamiento al borde de la quiebra que han conseguido sanear. Incomprensible lo del PSOE...https://t.co/S7f8KiEtn3 — José María González (@JM_Kichi) 3 de junio de 2019

Por el momento, sobre esta posible unión, tanto PSOE como AxSí aclaran que no han celebrado ninguna reunión, que ni tan siquiera ha habido acercamiento por ninguno de los dos lados y que la militancia tendrá la última palabra. AxSí dice que en estos días va a convocar a su coordinadora y a los integrantes de la lista para analizar la situación.

AxSí también ha sido convocada por Adelante Puerto Real para mantener un primer contacto y exponer sus ideas, al igual que ha hecho este martes con PSOE y Equo, y como está previsto que haga este miércoles con Ciudadanos.