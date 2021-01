El Puerta del Mar supera el centenar de ingresados por covid en planta y empieza a internarlos en habitaciones dobles

Salvar la Navidad. Como título de película bizcochable de tarde de domingo tiene un pase, pero desde luego si salvar la Navidad supone pagar el altísimo precio que está pagando el sistema sanitario español más valdría haber buscado otras fórmulas. La hostelería es un pilar de nuestra economía, un motor, es indudable. Como lo es que somos un país de ocio, de bares, de salir, de sol y disfrutar de la vida, con amigos y familiares. Pero este año no tocaba. Sanidad considera que el 80% de los contagios se han producido en el ámbito de esas reuniones íntimas y ahora se están viendo los resultados.

Y es que los hospitales están al borde del colapso. Los de Cádiz también. No son una excepción como sí ocurrió durante la primera ola. Esta tercera los ha cogido de lleno y el Puerta del Mar supera, por primera vez desde que se inició la crisis sanitaria, el centenar de pacientes ingresados por covid en las diferentes plantas habilitadas para acogerlos. A ellos hay que sumar los nueve que están en la UCI. Ayer mismo bajaron a un hombre de 47 años con la saturación al límite para intentar recuperarlo.

Es el pan nuestro de cada día de nuestros sanitarios, un ejército callado y obediente que sigue sin explicarse por qué no se endurecen las medidas. "Es duro, sabemos que lo es, y que la economía de muchas familias depende de ello, pero creemos que como no endurezcan las medidas y nos quedemos un mes en casa con todo cerrado esto no hay quien lo pare. Y nosotros estamos agotados", comentaba esta misma mañana un enfermero gaditano que lleva meses luchando contra las consecuencias de la enfermedad.

La noche del miércoles fue terrorífica en el Puerta del Mar. Se dio la circunstancia que llegaron a subir a cuatro pacientes covid para internarlos entre la octava y la novena planta. Abajo, en las urgencias del circuito covid, se congregaban más pacientes a la espera de poder habilitar camas para ellos. De hecho, la ausencia de ellas hizo que por primera vez en esta tercera ola se decidiera que en las dos últimas plantas del centro gaditano se compartieran habitaciones covid. Esto supone un sobreesfuerzo para los enfermeros, que ya están al límite de sus fuerzas.

Los contagios no se detienen. Cada vez se ven más colas en los diferentes centros privados que realizan pruebas diagnósticas. Curiosamente es ahora, en plena tercera ola, cuando los colegios siguen abiertos y cada día se cierran decenas de aulas por positivos de profesores y alumnos. En marzo y abril, cuando a Cádiz apenas si había llegado el virus, se decretó un confinamiento. Básicamente porque zonas como Madrid estaban en estado de alerta. Ahora parece que el Gobierno no se decide a dar el paso por más que son otras zonas las que están reclamando que endurezca las medidas para limitar al máximo la actividad en la calle.

Los otros hospitales de la Bahía, San Carlos, el Clínico de Puerto Real y los hospitales privados como San Rafael o Santa María del Puerto, también están viendo como el número de ingresos aumenta cada día, poniendo al límite a un sistema sanitario que ya venía con las fuerzas justas tras tantos meses de lucha.

Quedan semanas muy duras mientras la vacunación avanza a un ritmo lento, muy lento. Por lo tanto, mientras que un sector de la población siga sin concienciarse de que no puede estar en un supermercado hablando con la mascarilla por debajo de la nariz pese a haber tenido contacto con un positivo, esta pandemia no habrá quien la pare.