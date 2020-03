Nada más descolgar el teléfono, la psicóloga linense Paloma Cuenca muestra su satisfacción por realizar esta entrevista. “Me parece muy bien que en estos momentos de estrés y de cierto pánico ante la crisis del coronavirus, los especialistas hagamos llegar a la población una serie de recomendaciones para afrontar psicológicamente este asunto”. Cuenca desglosa así en estas líneas algunas pautas para llevar con calma y mesura la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos inmersos actualmente.

–¿Qué le aconsejaría a la gente que no está contagiada por el Covid-19?

––Ante la situación de ansiedad que se está generando en la ciudadanía por la expansión del coronavirus, recomiendo crear rutinas diarias, hacer cosas que nos gusten y que nos permitan evadir la mente, ya sea leer un libro, escuchar música... Lo importante es permanecer en casa. Protegiéndote tú, proteges a los demás. Es sencillo y responsable. Quédate en casa. Solo así frenamos la expansión del virus.

–Lo cierto es que el coronavirus acapara gran parte de nuestras conversaciones.

–Es normal que hablemos de este tema con nuestro círculo más cercano. Lo que no debemos hacer es hablar única y exclusivamente del coronavirus. Insisto, hay que buscar otras alternativas en nuestro día a día, que la gente se mantenga ocupada.

–Aún así, el seguimiento informativo y constante de la pandemia es inevitable.

–En este punto, quiero hacer hincapié en la importancia de no difundir bulos o rumores que solo generan alarma social. No debemos contribuir a la desinformación compartiendo noticias no contrastadas. Todos podemos combatir la circulación de informaciones falsas verificándolas previamente a través de fuentes y canales oficiales.

–Tarea difícil en esta época en la que muchos se dan por informados con lo que se difunde a través de las redes sociales y los mensajes de Whatsapp.

–Entiendo que una persona que esté contagiada o aislada en su domicilio de manera preventiva tire mucho del móvil y acceda a una basta información, no siempre veraz, que le genere ansiedad. Me reitero en la necesidad de acudir siempre a fuentes oficiales. Y, ante las noticias recibidas, no ser pesimistas. Hay que mantener una actitud objetiva y positiva, siguiendo siempre, eso sí, las medidas higiénicas y de otra índole pautadas por las autoridades sanitarias.

–¿Cómo nos afecta tanto física como mentalmente esta crisis sanitaria mundial?

–El alarmismo frente al coronavirus nos puede provocar estrés y el estrés, a su vez, puede conllevar una bajada de nuestras defensas, lo que nos haría más susceptibles al contagio. Podría ocurrir incluso que el virus nos atacase con más intensidad. De ahí la importancia de mantener la calma.

El miedo ante situaciones de este tipo es algo normal, incluso positivo. El miedo hace que no cometamos locuras, lo que no podemos permitir es que se apodere de nosotros.

–Como experta en Psicología, ¿qué pautas le indicaría al alguien que ya esté contagiado por el Covid-19?

–Las personas afectadas por coronavirus deben intentar manejar, en la medida de lo posible, los pensamientos intrusivos y dejarlos a un lado. Ponerse en lo peor no ayuda en nada. Repito, hay que ser realistas y, al mismo tiempo, pensar en cosas positivas. Yo siempre lo digo (no sólo ahora frente la crisis del coronavirus): el 90% de nuestras preocupaciones nunca se cumple. ¿Cuántas enfermedades hemos superado ya?

–Es reconfortante hablar con usted...

–Una cosa es ser prudente y otra, alarmista. Obviamente, no podemos vivir como si nada, es cuestión de estar atentos y de ser responsables. Vuelvo a insistirle en el tema de la información: ni desinformados ni sobreinformados.

–¿Qué debemos hacer con los niños respecto al virus Covid-19?

–A los más pequeños debemos explicarles todo lo que está ocurriendo de tal manera que lo entiendan y sepan actuar y reaccionar con cierta autonomía. Estas explicaciones no deben causarles alarma. Es obligación de los padres informarlos con sentido común y responsabilidad.