El PSOE de Cádiz muestra a las claras su división en otra visita de Espadas

El más que seguro candidato a liderar el PSOE de Andalucía, Juan Espadas, cerró filas este viernes con los representantes de la corriente interna conocida como el romanismo en un acto en Chiclana que vino a constatar la profunda división interna que hay hoy entre los socialistas gaditanos. Y es que en el acto interno celebrado en la localidad chiclanera, y al que acudió una treintena de cargos del PSOE en la provincia, no estuvieron todos los que defienden la candidatura de Espadas, posiblemente por sus diferencias con el romanismo. Y tampoco acudió la secretaria provincial del PSOE, Irene García, que sin embargo sí mandó a algunos de los dirigentes del partido que le siguen siendo leales.

La visita del alcalde de Sevilla a la provincia es la segunda que realiza en poco tiempo, después de la que se celebró hace escasas fechas en Jerez, y que fue de exclusivo carácter institucional. La de este viernes a Chiclana incluyó las dos vertientes porque primero rindió visita al Ayuntamiento de Chiclana, donde firmó en su libro de honor en presencia del regidor chiclanero, José María Román, y posteriormente participó en un acto interno cerrado a la prensa en un restaurante de la localidad al que asistieron una treintena de cargos del partido entre alcaldes, secretarios locales y portavoces municipales.

En el acto institucional, y ante la prensa, Espadas reiteró su mismo mensaje de estos días. "Cuando se abra el proceso de primarias, diré lo que tenga que decir", dijo. Y luego profundizó en su reflexión: "Yo soy una persona seria. Los que me conocen saben que me gusta respetar las reglas de juego y sobre todo marcar un estilo diferente de hacer política. Esto no es un proceso de especulación permanente o un debate para ganar el protagonismo en los medios de comunicación", argumentó Espadas, quien incidió en que actúa "como un militante más".

El regidor hispalense insistió en que "estamos en un momento de debate a nivel interno dentro del PSOE de Andalucía sobre la mejor forma de prepararnos para las elecciones autonómicas cuando se produzca su convocatoria. En este sentido, coincidimos muchos compañeros en la necesidad de reforzar y relanzar el liderazgo regional de nuestro partido y concentrarnos en el proyecto que le presentemos a los andaluces para volver a recuperar su confianza y sobre todo para recuperar el Gobierno de Andalucía".

A preguntas de los periodistas sobre si cuenta con el apoyo de la secretaria general del PSOE en Cádiz, Irene García, el alcalde sevillano respondió que aún no ha presentado su candidatura a la secretaria del PSOE andaluz "por lo que entiendo que los compañeros y compañeras no han podido pronunciarse sobre ello, ya que el primero que tendría que pronunciarse sería yo. Evidentemente, a Irene García no solo la respeto, sino que la aprecio desde hace muchos años. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que estamos en un proceso de debate respecto a una decisión interna de organización y estrategia política. No afecta a ninguna otra cuestión de fondo".

Irene García, de quien el alcalde de Chiclana dijo días atrás que estaba a favor de la candidatura de Juan Espadas "al cien por cien"”, no acudió al acto en la localidad chiclanera aunque sí lo hicieron leales a ella como, por ejemplo, los alcaldes respectivos de Puerto Real y Grazalema, Elena Amaya y Carlos Javier García, entre otros. También acudieron otros alcaldes como los de Sanlúcar, San José del Valle, Arcos y Rota. Este último, Javier Ruiz Arana, ha sdo designado coordinador de la campaña en la provincia de Juan Espadas, que en las próximas fechas seguirá visitando localidades de la provincia.