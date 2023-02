El PP confía en Ascensión Hita para intentar recuperar la Alcaldía de Chiclana

El Partido Popular (PP) ha terminado al fin de deshojar la margarita y ha decidido que su candidata a la Alcaldía de Chiclana para las elecciones municipales del 28 de mayo sea Ascensión Hita, portavoz de este partido en el Ayuntamiento chiclanero desde enero de 2020 y parlamentaria andaluza desde agosto del año pasado.

A lo largo de todo este mandato la opción de Ascen Hita para liderar la lista del PP a estos comicios parecía ser la única. Sin embargo, el paso del tiempo y el hecho de que el partido postergara esta designación dio pie a la rumorología, que situó también como probables alcaldables a Ana María Bertón, delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y, sobre todo, a Teresa Ruiz-Sillero, ex concejala en Chiclana, ex parlamentaria andaluza, ex secretaria provincial del PP y ahora senadora por designación autonómica. Sin embargo, estas cábalas han quedado en nada porque el PP ha depositado toda su confianza en Ascensión Hita para intentar recuperar la Alcaldía de Chiclana ocho años después de que Ernesto Marín fuera desbancado por el PSOE.

Ascensión Hita Fernández nació en 1975 y es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz. Comerciante y administradora de una empresa familiar, fue gerente de la Asociación de Empresarios de Chiclana (1999-2008).

Inició su trayectoria política en 2007 en el PP de Chiclana como jefa de Gabinete de la Alcaldía (2007-2008). Es concejala en Chiclana desde 2011, los cuatro primeros en el gobierno y los ocho restantes en la oposición. Entre 2011 y 2015 fue la delegada municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Personal y Modernización de la Administración.

En enero de 2020 asumió la presidencia local del PP de Chiclana y la portavocía del Grupo Municipal del PP. En ambos cargos Hita relevó a Andrés Núñez, a quien ahora sustituye igualmente como cabeza de lista a las municipales.

Su reto para el 28 de mayo no es fácil ya que tendrá como oponente al actual regidor y vicepresidente de la Diputación, el socialista José María Román, que es el tercer alcalde más veterano de la provincia. En concreto, al final de este mandato Román llegará a los 13 años y siete meses como alcalde divididos en tres etapas, un tiempo sólo superado por los 15 años y 10 meses que sumará el chipionero Luis Mario Aparcero (contabilizados en su caso en cuatro etapas diferentes) y sobre todo por Alfonso Moscoso, que en junio de este año cumplirá 24 años como regidor de Villaluenga del Rosario.

En las elecciones municipales de 2019 el PSOE ganó en Chiclana logrando nueve concejales y quedándose el PP con sólo seis. Hita confía en aumentar esa representación en una localidad chiclanera en la que el PP ganó en las elecciones andaluzas del año pasado.

Ascensión Hita llegará a estas elecciones municipales con la experiencia que le dan sus 12 años como concejala pero también su paso por el Parlamento de Andalucía, donde ocupa un escaño desde agosto del año pasado. Recién iniciada esta legislatura autonómica, Hita relevó a Ignacio Romaní tras el nombramiento de éste como nuevo diputado nacional.

Se da el caso de que de los ocho parlamentarios andaluces por Cádiz, cinco serán candidatos a alcaldes en mayo: Bruno García (Cádiz), Auxiliadora Izquierdo (Rota), María José de Alba (San Fernando), Andrés Clavijo (Paterna) y ahora Ascensión Hita (Chiclana). Si alguno de ellos es elegido alcalde tendrá que renunciar obligatoriamente a su escaño en el Parlamento de Andalucía.