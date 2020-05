Aunque esperada, no ha sido menos dura la derrota de Navantia en EEUU, donde optaba por la construcción de la nueva familia de fragatas FFG (X) junto a su socio Bath Iron Works, uno de los astilleros más antiguos del país y filial de General Dynamics, donde se habría cortado toda la chapa encaso de ser ganador. Navantia aportaba el diseño basado en la familia de fragatas F-100. La importancia de este contrato, valorado en más de 5.500 millones de euros, radicaba en que si seducía a Washington, se incrementaban exponencialmente las oportunidades de exportación de un modelo que ya cuenta con unidades en servicio en España, Australia y Noruega.

Pero la Administración Trump ha decidido optar por el astillero italiano Fincantieri, cuya filial estadounidense se encuentra en Wisconsin, estado clave para la reelección del presidente, donde en 2016 se impuso a Hillary Clinton con un margen de apenas el 0,7% de los votos.

Otro factor que puede haber influido es la retirada de la fragata Méndez Núñez de la flotilla del portaaviones Abraham Lincoln, con la que navegaba para demostrar sus excelencias, en plena escalada entre EEUU e Irán. A ello se suma el polémico accidente entre una fragata noruega construida por Navantia y un petrolero, cuya investigación aún no está cerrada.

La empresa española sigue buscando oportunidades de negocio en un escenario internacional marcado por las repercusiones económicas y políticas de la pandemia de coronavirus. Recientemente ha presentado una oferta para un buque denominado MRCV (Multi Role Combat Vessel) para la Marina de Singapur. El diseño, basado en la F-110 para la Armada Española, incluye una gran cantidad de nuevas tecnologías y servicios como impresión 3D a bordo, gemelo digital, simuladores de realidad virtual o mantenimiento predictivo. Además el buque se ha rediseñado para permitir el uso de una gran cantidad de vehículos no tripulados, según los requisitos del cliente.

Otro ejemplo de nuevas teconologías con las que Navantia compite en los mercados internacionales es la propulsión de los futuros submarinos S80 de la Armada con la pila de combustible AIP, en cuyo desarrollo ha participado Abengoa. Navantia participa en el concurso P75(I) para la India con un diseño basado en S80 para la Armada Española, y en un escenario en el que la empresa española trabajará conjuntamente con astilleros y empresas indias para desarrollar el programa.

Last April 21st #NAVANTIA held the P75(I) Indian submarine online industry event. It was a great example of how to adapt our activities to the unexpected crisis times we are living in. Here is a “making of” video from the eventhttps://t.co/b5FZRfU6Uq pic.twitter.com/J03LGX7PhP