Navantia se compromete a implicar a Femca en su carga de trabajo

Navantia se ha comprometido este miércoles ante la industria auxiliar de la Bahía de Cádiz a abrir una interlocución permanente "con el fin de poder ofertar a los armadores trabajos con cada vez mayor alcance". Este es uno de los frutos del encuentro que han mantenido el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, con representantes de Femca la patronal del metal de Cádiz, según han indicado fuentes de la compañía.

En el encuentro, que se ha celebrado "en un clima de colaboración", Navantia se ha comprometido a implicar a la industria auxiliar en la definición de sus planes de futuro, pasado el periodo de vigencia del actual Plan Estratégico 2018-2022. Además, ambas partes se han mostrado dispuestas a celebrar un "Industry Day" en el que sector del metal gaditano podrá exponer a Navantia sus capacidades.

En cuanto al negocio de reparación de los cruceros, "Navantia ha avanzado que hará partícipe a la industria colaboradora de su planificación y su carga de trabajo con la mayor antelación posible". "Queremos, además, mantener abierta una interlocución permanente con el fin de poder ofertar a los armadores trabajos con cada vez mayor alcance", han indicado fuentes de la empresa pública de construcción naval.

Durante el encuentro también se ha abordado la formación de los trabajadores. "Navantia y Femca han estado de acuerdo en cooperar en la definición de las necesidades de formación y la interlocución con las administraciones con competencias en materia de formación para el empleo", ha señalado Navantia. Hay que recordar que Navantia advirtió recientemente semana de la falta de personal cualificado en la Bahía de Cádiz para asumir el volumen de negocio que se avecina en los próximos años, fundamentalmente en el sector off-shore.

En la reunión han participado Diego Chaves, presidente de Femca; Antonio Trigo, vicepresidente y José Muñoz, secretario generald de Femca. Por parte de Navantia, ha acompañado al presidente el director de Construcción Naval, Agustín Álvarez Blanco.

La reunión llega una semana después de la visita de Ricardo Domínguez a Cádiz, donde se ofreció a la industria auxiliar a mejorar sus capacidades de cara a satisfacer la demanda del negocio de reparación de cruceros y no depender de la mano de obra extranjera. "La industria auxiliar debe analizar su papel. Tenemos que afrontar las debilidades para que no tenga que venir gente de fuera a este centro de reparaciones para hacer determinadas labores", señaló el presidente de Navantia, que tendió la mano al sector para alcanzar un entendimiento porque "esta provincia no se puede permitir más que generar empleo y crecer".

Sus palabras no sentaron bien en el sector, aunque fuentes de la empresa insistieron en que Domínguez no quería lanzar ninguna crítica, sino ofrecer su colaboración a la industria auxiliar. Por su parte, la patronal del metal valoró que el presidente de Navantia haya cumplido su compromiso de recibirles, según señalaron fuentes de Femca, que expresaron su satisfacción por el encuentro.