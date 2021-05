Navantia Cádiz inicia la reparación del 'Jewel of the Seas'

Navantia Cádiz ha comenzado a trabajar este miércoles en el crucero 'Jewel of the Seas' después de que el barco perteneciente a la naviera Royal Caribbean haya entrado en el dique cuatro del astillero este miércoles. El buque, de 293 metros de eslora y una manga máxima de 32 metros permanecerá en la factoría gaditana hasta el próximo 17 de mayo.

El crucero se someterá a trabajos de mantenimiento rutinarios en los sistemas de propulsión, estabilización y maniobra, así como obras menores de renovación de la estructura del buque en la cubierta y habilitación. También se realizará la inspección de los elementos situados en la parte sumergida del buque, como está previsto en una varada reglamentaria; así como el correspondiente lavado con agua a alta presión y aplicación posterior del esquema de pintura especificado en el exterior del casco, según ha informado la compañía.En la obra trabajarán unas 150 personas de Navantia y empresas colaboradoras, junto a la tripulación del buque, que asciende a 200 personas. Este crucero sucede al 'Harmony of the Seas', que ha permanecido en el astillero de Cádiz durante el mes de abril para acometer distintos trabajos técnicos en las hélices de maniobra, los propulsores, los estabilizadores y las válvulas de fondo, así como a su pintado, en el que se emplearán 8.000 litros de pintura.

El 'Jewel of the Seas' es el segundo de los cuatro cruceros de Royal Caribbean que pasarán por la Bahía de Cádiz en los próximos meses para someterse a trabajos de mantenimiento. Este mismo mes de mayo se espera la llegada del 'Symphony of the Seas' mientras que en julio será el turno del 'Liberty of the Seas'. Asimismo, la compañía sigue negociando con diversas empresas del sector para reparar más cruceros en los astilleros gaditanos, aunque los contratos no han sido cerrados aún.