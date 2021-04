Navantia nombra a Antonio Domínguez Abecia director de Reparaciones en la Bahía de Cádiz

Navantia ha anunciado este viernes el nombramiento de Antonio Domínguez Abecia como nuevo director de Reparaciones Bahía de Cádiz. Sucederá en el cargo a Joaquín Hernández Rocha, quien pasa a la jubilación tras dirigir esta Unidad de Negocio en la Bahía los últimos 16 años, según ha informado la empresa naval.

Antonio Domínguez Abecia es Doctor Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid, de 52 años. Con más de veinte años de experiencia en Navantia, ha desarrollado su labor profesional principalmente como responsable de las áreas de Producción, Ingeniería de Producción y Calidad/ Mejora de Procesos en el Astillero Bahía Cádiz.

Joaquín Hernández Rocha ha sido uno de los artífices de que el astillero de Cádiz se haya posicionado como un referente en el negocio de la reforma de cruceros a lo largo de los últimos años. Este reconocimiento también ha llegado por parte de la US Navy, que ha vuelto a adjudicar a Navantia las tareas de mantenimiento de los buques desplegados en la base de Rota con un contrato valorado en más de 820 millones de euros y que hasta 2028 mantendrá un millar de empleos anuales distribuidos principalmente entre la industria auxiliar de la Bahía.

Uno de los retos a los que se enfrenta el nuevo responsable de Reparaciones en la Bahía es mejorar la competitividad de los astilleros de la Bahía para captar nuevos contratos en el sector de los cruceros, cuya recuperación está pendiente del desarrollo de la pandemia.

Por lo pronto, sigue en vigor el acuerdo con Royal Caribbean que ha permitido que en el astillero de Cádiz se encuentre actualmente uno de los mayores cruceros del mundo, el 'Harmony of the Seas'. Además, a este buque le sucederán en el mes de mayo otros dos cruceros de gran porte de la misma naviera, el ‘Jewel of the Seas’ y el ‘Symphony of the Seas’, a los que sucederá en julio el 'Liberty of the Seas', según confirmaron a principios de abril Navantia y Royal Caribbean.