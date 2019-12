Mestre asegura que la ITI es “el principal reto” de la Junta

La Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz constituye uno de los mayores desafíos que se ha encontrado la Junta de Andalucía en la provincia, según indica la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre en una entrevista concedida a Europa Press. “Es uno de los principales retos porque en abril, cuando se reunió la Comisión de Participación, se encontró que quedaba algo más de año y medio para tener todos los proyectos funcionando”, afirma.

La representante del Ejecutivo regional explica que en ese momento “de los 391 millones de euros vinculados al programa ITI se habían aprobado 274 millones, casi un 70%” y “se presentaba un porcentaje de ejecución comprometido inferior al 19% y, del total ejecutado, se había certificado menos del 2%”.

“Igualmente, transcurridos cinco años del horizonte 2014-2020 de la ITI, de los 42 millones de euros del programa operativo Fondo Social Europeo (FSE), no se había aprobado ni un sólo proyecto hasta esa fecha”, señaló la delegada, destacando que “el 27,3% del importe aprobado en el marco ITI de Cádiz presentaba dificultades de gestión o ejecución, de la que apenas se había superado el 5%”.

Mestre subraya que la Junta “se ha puesto a trabajar con estos números, y en apenas seis meses se han celebrado hasta cuatro comisiones de participación, se han modificado proyectos, impulsado nuevos, y pocos se han quedado atrás, exclusivamente aquellos que técnicamente se han considerado inviables”. De hecho, incide en que no se han llevado a cabo “porque, precisamente, no se han trabajado por parte de otras administraciones de las que dependían para hacerlos realidad”.

Un ejemplo de ello sería el desarrollo del espacio público de Sancti Petri. En su opinión, la Junta “ha intentado salvarlo, pero el Ayuntamiento de Chiclana no presenta una estrategia clara de intervención”. Según Mestre, el Consistorio chiclanero “dijo que en diciembre estaría el plan especial redactado para que en enero Costas diera el visto bueno y comenzara su tramitación, pero a día de hoy no dan fecha para la aprobación de dicho plan y hay que recordar que si no está todo en marcha antes del 31 de diciembre de 2020 se perderían cinco millones de euros”.

Mestre ha asegurado que “este Gobierno no está dispuesto a perder ni un euro como si tenía acostumbrado el PSOE” y añade que “como este, hay otros tantos proyectos que el nuevo Gobierno se encontrado en la misma situación o incluso peor”.