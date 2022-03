Mercadona sortea el desabastecimiento

Estanterías llenas de productos. Fruta, verdura, lácteos, aceite, carne y hasta pescado. Los supermercados de Mercadona en la provincia están funcionando con prácticamente total normalidad, contrastando su imagen con la que ofrecen establecimientos de la competencia.

Juan Roig, propietario de Mercadona, ya aseguró días atrás que no hay que hacer acopio de alimentos porque no hay riesgo de desabastecimiento. No obstante, imágenes inéditas se están repitiendo en supermercados de toda la provincia, donde ya se nota la falta de leche, aceite de girasol, frutas, verduras y, sobre todo, carne. Los supermercados que tienen sus centros logísticos en el centro del país se están viendo muy perjudicados. La ventaja de Mercadona es que cuenta con un gran bloque logístico en Huévar, junto a la autovía entre Sevilla y Huelva. Desde allí se surte a toda Andalucía Occidental, lo que está siendo un alivio considerable para sus clientes.

Eso sí, desde que el pasado lunes comenzaron los paros, han sido varios los actos de sabotaje que han sufrido los camiones de Mercadona en la provincia, hasta el punto de que sólo el pasado miércoles tuvieron que cambiarse 25 ruedas que habían sido pinchadas por los denominados piquetes informativos.

La pregunta es si la próxima semana, en el presumible caso de que se extienda el paro, seguirá manteniéndose ese nivel de normalidad en Mercadona o, al contrario de lo que ocurre ahora, empezarán a escasear algunos productos.