Matar por dinero

Cuesta trabajo sostenerle la mirada al mal. Los ojos de un asesino hacen bajar la cara al más chulo del barrio. Cuentan compañeros que cubrieron el juicio por la muerte del chiclanero David Muñoz en la Audiencia Provincial de Cádiz que se sintieron intimidados ante la imponente presencia de Ismael López, más conocido como El Ojos, el líder de la banda que secuestró, torturó y mató a David Muñoz hace casi diez años. Esta es su historia.

La pesadilla de El Pelón, como era conocido David en Chiclana, comenzó sobre las once y cuarto de la noche del 4 de agosto de 2014. No es que David llevara una vida ejemplar, pero tampoco transitaba por el filo de la navaja ni mucho menos. De hecho, quienes le conocían aseguran que no merecía lo que le pasó.

Aquella noche David, un apasionado de los caballos, se encontraba en las proximidades de sus caballerizas cuando fue asaltado por un grupo formado por una decena de personas. La cosa no pintaba bien. Lo obligaron a subir a su coche y se encaminaron hacia un diseminado en El Puerto de Santa María donde comenzó su calvario. Golpes y más golpes para intentar sacarle a la fuerza el paradero de un buen botín en billetes verdes, un supuesto dinero proveniente de un alijo fallido.

Pasadas las dos de la mañana varios integrantes del grupo vuelven a Chiclana y registran una vivienda de David sin encontrar lo que buscan. Crece la tensión. El rostro de El Pelón ya sangra abundantemente. A las cuatro de la mañana se desplazan hasta la casa de Iván, un amigo que vive en Sanlúcar junto a su mujer.

“David llamó a mi puerta y me dijo que abriera porque había sufrido un accidente. Tenía toda la cara ensangrentada. Cuando fui a auxiliarlo entraron ocho o nueve hombres encapuchados en mi casa. Llevaban pasamontañas, caretas, guantes, pistolas… Eran grandes, muy rápidos y tenían acento de Madrid”, dijo Iván en el juicio.

Los meten adentro y comienzan a darles patadas y puñetazos por todas partes. Les dicen que quieren recuperar una cantidad de dinero que les debe El Pelón. “Me exigieron ese dinero a mí, pero yo no lo tenía, así que me asestaron tres puñaladas: en la pierna derecha, en el muslo y en el glúteo”.

Iván les dice a los encapuchados que guarda un dinero en otra finca situada a unos tres kilómetros y que su mujer les puede llevar. Mientras ella los conduce hasta el lugar señalado, David y él permanecen en su casa con otros miembros de la banda. “Nos amenazaron. Dijeron que me cortarían una oreja o un dedo y que matarían a David como a una rata”, aseguró Iván en su declaración en el juicio.

En la finca los secuestradores encuentran un sobre con dinero enterrado junto a un columpio, pero no es ni de lejos lo que esperan. Han bajado desde Madrid buscando un tesoro. “Hemos hecho muchos kilómetros para esta mierda”, dicen. Porque la cantidad que El Ojos busca, y por la que ha montado el operativo, ronda los 400.000 euros. Dinero, supuestamente, proveniente de la venta de fardos de hachís que aparecen varados en la costa gaditana, en un fenómeno inventado en Barbate en los años 80. Aquellos rastreadores de alijos perdidos fueron bautizados como busquimanos.

En el año 2000 ‘El ojos’ mató a un joven de 26 años de una puñalada por mirar a su novia

La frustración vuelve más violentos a El Ojos y sus hombres. Son de mecha corta. De hecho, Ismael también es conocido en Madrid como El Terror de Vallecas. Se forjó su apodo en su barrio, donde ya traficaba y extorsionaba desde muy joven. En el año 2000 Ismael, que ya acumulaba varios antecedentes, mató de una puñalada a un chico de 26 años por mirar a su novia en una discoteca de Alcalá de Henares por la que le cayeron doce años de cárcel. Fue allí donde se le empezó a llamar El Ojos y cuando reclutó a la mayoría de los miembros de su banda, todos especializados en técnicas de asalto, tácticas terroristas y métodos violentos. Con David usaron muchos de ellos y demostraron su absoluto desprecio por la vida humana.

Iván contó en el juicio que mientras les suplicaba que lo dejaran en paz siguieron golpeando a David. “Le pusieron un trapo en la boca y una tanza amarrada hasta el cuello. Después se lo llevaron en contra de su voluntad. Él sabía que de allí no volvía”.

Torturado hasta morir

El cadáver de El Pelón fue encontrado en una zona cercana al hospital de Puerto Real. Presentaba 42 heridas de arma blanca y marcas en el cuello que indicaban que había sido estrangulado. El forense situó la hora de su muerte entre las cinco y las nueve de la mañana de ese fatídico 5 de agosto.

Por la zona en la que aparecen las heridas, prácticamente todas en el costado derecho, los especialistas de la Guardia Civil llegan a la conclusión de que el agresor es zurdo. De todos los detenidos, Ismael y Mohamed, uno de sus lugartenientes, lo son.

Tras abandonar el cuerpo sin vida de David, la banda de El Ojos decide deshacerse de los coches que han utilizado en el operativo. Uno de ellos, un Peugeot 5008, es propiedad de David, otros dos han sido robados en Jerez –un Seat Toledo– y en la playa de Cortadura. Los dos primeros aparecen calcinados en un paraje de El Puerto. El tercero es hallado estacionado en la urbanización portuense de Vistahermosa.

Cumplido el trabajo, la banda se dispersa. Algunos hacen noche en Conil, otros vuelven a Madrid en el Ford Mondeo de Ismael. La participación en los hechos de este vehículo y de un Seat Altea, propiedad de otro de los integrantes de su núcleo duro, resultó clave para que la Guardia Civil pudiera situarlos en la provincia de Cádiz el día del crimen. Eso y las escuchas telefónicas en las que Ismael y su gente hablaban de un hecho que había ocurrido “ahí abajo” y que les preocupaba.

Sin embargo esta preocupación no les impidió a finales de septiembre, poco más de un mes después de matar a El Pelón, asaltar a un peletero en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y torturarlo hasta que confesó donde guardaba el dinero. Tras robarle, le dejaron malherido.

Cuando fueron detenidos, tenían planes para secuestrar a cinco empresarios

Tras una larga investigación, la Guardia Civil montó la denominada Operación Periplo, que finalizó en octubre con la detención de Ismael en un piso de Buitrago de Lozoya, al norte de la provincia de Madrid. En registros simultáneos, en los que participaron más de 300 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, cayeron otros 17 miembros de la banda, que se había especializado en los secuestros y agresión a empresarios y narcotraficantes que guardaban gran cantidad de dinero en metálico. La Guardia Civil le encontró documentación con avanzados planes para secuestrar a cinco empresarios, entre ellos uno de nacionalidad china, un joyero y el gerente de un casino.

El juicio

En el juicio, celebrado en 2018, Ismael López negó su participación en los hechos. “Todo es mentira”, dijo. Facundo, Jorge Javier y Mohamed, los otros principales acusados, aseguraron que su presencia en Cádiz en agosto de 2014 respondía a una estancia vacacional que, no obstante, aprovecharon para “conseguir chocolate y subirlo a Madrid”.

La Audiencia Provincial de Cádiz condenó a El Ojos a 63 años y un mes de prisión. La pena más alta, 24 años, por el asesinato de David. Completaron la condena otros delitos como pertenencia y dirección de una organización criminal, robo con violencia o detención ilegal.

Desde entonces, El Ojos ha pasado por diferentes prisiones. La muerte de El Pelón le persigue. Hay quien asegura que han puesto precio a su cabeza y que se ofrece una recompensa de 60.000 euros. Tras ser trasladado a la prisión zaragozana de Zuera fue apuñalado en el estómago en una reyerta con otro recluso en el módulo 9, el reservado a los internos más peligrosos. Tuvo que ser trasladado por un furgón de la Guardia Civil al hospital Miguel Servet y ser operado a vida o muerte. Sobrevivió.