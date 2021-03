Manuel Jiménez Barrios: “Yo soy más de la política de cercanía y de un debate serio”

“Algunos dirán que soy un antiguo y tendré que aceptarlo, pero a mí no me gusta ni twitter, ni facebook, ni ninguna red social de esas. Yo soy más de la política de cercanía, de la conversación directa y de un debate serio que propicie llegar a puntos de acuerdo”. Quien así opina es Manuel Jiménez Barrios, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y actual parlamentario autonómico del PSOE por Cádiz.

El político chiclanero reconoce sin rubor que no tiene cuentas en ninguna red social “pero eso no quiere decir que no me entere de las cosas, ¿eh?, que generalmente yo suelo estar informado de casi todo”, aclara. Lo que quiere decir es que para él ni Twitter, ni Facebook son los foros más adecuados para hablar de política en mayúsculas. “Yo veo Twitter como un patio en el que cualquiera vierte sus opiniones sin control desde el sofá de su casa. Y si uno lanza una propuesta, ahí todo está compartimentado de antemano y rápidamente te elogian los mismos de siempre y te critican los mismos de siempre. Eso no es un debate serio”.

Jiménez Barrios reconoce que las redes sociales “son imprescindibles en el día a día” de la sociedad actual y muestra su respeto a esta nueva forma de comunicación “porque está claro que ha venido a nuestras vidas y ya no hay vuelta atrás”. Pero hay muchas cosas que no le gustan. “Por ejemplo, me parece muy triste que un político cualquiera traslade a las redes una propuesta, sea del tipo que sea, y de repente le pongan a parir desde una cuenta anónima firmada por El Llanero Solitario o el Justiciero Enmascarado. Eso no es de recibo. Y aparte me interesa muy poco saber dónde ha comido hoy fulanito o a la comunión de qué sobrino ha ido menganito. Esas cosas me superan”.

Después de casi 40 años en política activa Jiménez Barrios presume de tener una completísima agenda de teléfonos. Esa es, subraya, su alternativa a las redes sociales. “Llevo toda la vida acumulando números de compañeros, de dirigentes de otros partidos, de representantes de muchísimos colectivos sociales o empresas... y ahí, con ese contacto permanente con ellos, es como yo hago política de cercanía, conversando con unos, quedando para charlar con otros, debatiendo con el de más allá. Yo es que soy así de reflexivo”.

Y compara su gestión de las redes sociales con su visión de la prensa “porque yo soy de leer varios periódicos al día, pero en su versión en papel, como toda la vida. Pero eso no quita para que después a lo largo del día entre en las ediciones digitales de esos periódicos para releer algo o para buscar otras cosas. Con las redes sociales me sucede algo parecido, porque las uso sólo para cuestiones muy puntuales”.

Tras confesarse un adicto al móvil y tras elogiar los beneficios que aporta el whatsapp, Jiménez Barrios considera que las redes sociales “han influido mucho en la crispación social que hay en la sociedad actual y que hace pocos años no existía”. “La gente las utiliza para verter ahí toda la ira y el odio que tienen acumulado. Eso nada tiene que ver con lo que para mí es la política, que no es más que una confrontación de ideas en un debate serio que busque llegar a un punto de acuerdo sobre aquello que sea más útil para el ciudadano”.