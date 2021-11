Listas de espera en Cádiz para comprar coches nuevos hasta junio o julio

Desde el sector de la automoción reconocen que el desabastecimiento ya está pasando sus resultados. Desde el concesionario consultado admiten que en noviembre han recibido una remesa de 66 coches cuyos compradores llevaban esperando desde junio o julio e incluso algunos nada más que desde octubre. Ellos no han sido aún víctimas de la falta de stock de vehículos que se está viviendo por culpa, según dicen de un microprocesador, lo que muchos resumen llamando un chip. "Es más que evidente la dependencia que tenemos de las nuevas tecnologías a la hora de fabricar y vender los coches". Este chip permite que el vehículo cuente con una serie de funciones que le permiten tener una mayor automatización e interconectividad, "y cuando falta esa pieza empiezan a carecer de algunas de esas funciones que tiene el vehículo". Hay pocos de estos microprocesadores y los que hay los tienen retenidos en Corea y en China. "Con la pandemia, la demanda bajó y cuando todo esto ha ido espabilando, ahora no está dando tiempo para dar abasto a toda la demanda", relata el encargado de un concesionario de vehículos consultado por este periódico. También alertan de que se están acaparando estos chips para negociar con los precios. Eso, por supuesto, afecta o afectará al cliente final y, de hecho, ya está programada una subida de precios a de los coches para principios del año que viene. "Nuestra sucursal se ha comprometido con su clientela a respetarle los precios de este año a pesar de que a ellos les suban los precios desde fábrica al no poderles surtir de vehículos hasta junio o julio del año que viene".

El que así lo cuenta lleva ya 32 años vendiendo coches y admite no haber vivido nunca una situación parecida: "Llevo ya varias crisis encima, pero nunca una como ésta".

Según este vendedor, cuando el cliente llega y se le dice que el coche no le llegará hasta el verano que viene, "al principio nos ponían mala cara porque no podían llegar a entenderlo, pero cuando han visto que esto está ocurriendo en todas las marcas y concesionarios, la cosa ha cambiado y saben que no tienen más remedio que admitirlo si realmente quieren un coche nuevo". Lo que también está provocando esta situación es una subida en el mercado de vehículos de ocasión, "donde también estamos viviendo escasez". "Muchos cliente que necesitan un vehículo para ya mismo están desviándose hacia este tipo de mercado y lo que hacemos es ofrecerle un seminuevo. El objetivo es que no se vaya nunca con las manos vacías".