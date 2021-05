Kimonos de lujo desde Arcos

La llegada a la moda de Amy Valentine fue colateral. Aunque parecía que iba convencida, porque fue lo que estudió en París, empezó a trabajar haciendo vestuario de teatro. Fue con la anterior crisis cuando empezó a reciclarse para dedicarse más de lleno a la moda. A Andalucía llegó para impartir talleres a mujeres en programas de reinserción laboral: "Allí conocí a una chica, abogado de medioambiente, con la que empecé a introducirme en el concepto de sostenibilidad", comenta. "Y me di cuenta de que siempre había estado practicando de alguna forma los principios de la moda sostenible, aun sin tener una conciencia real del tema, ya que toda la vida he ido buscando 'tesoros, tuneando cosas, aprovechando los retales... Quizá porque de pequeña mi madre tenía un taller de costura del que aún hemos podido conservar cosas, las cintas con el logo, las cajas... En los años 60, además, se hacía una ropa fantástica".

Su contacto con lo japonés se produjo también de forma indirecta: comenzó a hacer tai-chi para calmar unos dolores de espalda, algo que “ terminó convirtiéndose en una terapia personal total", cuenta. Durante un viaje a Asia, pudo ver que "además de ser una prenda súper elegante, un kimono podía llegar a integrarse bastante bien en el día a día. De hecho, yo tenía un uniforme que la parte de arriba era muy parecida a un kimono japonés, y lo fui integrando en mi armario".

Surgió entonces la posibilidad de crear una marca de moda sostenible: "Y necesitábamos una pieza que fuera icónica, y ahí estaba el kimono: una pieza que es como un lienzo, un soporte válido para expresar, atemporal, que lleva siglos siendo usado, y que es muy funcional entre géneros".

Como ejemplos de ecodiseño, los kimonos marcan muchas casillas

Avasan nace como marca de lujo en el año 2017, fusionando las técnicas de sastrería japonesa masculina y las líneas femeninas con la sostenibilidad. Para ello, emplea telas de primera calidad aderezadas con bordados exclusivos, pinturas artísticas o accesorios aplicados a mano.

Como ejemplos de ecodiseño, los kimonos marcan muchas casillas: "Digamos que el patronaje es 'zero waste': antiguamente, las telas se hacían en casa expresamente para confeccionar los kimonos. Las piezas de kimonos antiguos que a mí me han ido llegando, por ejemplo, tienen una media de 30-40 cm de ancho, porque se supone que los kimonos tienen 60 cm de ancho cosidos en el centro –explica Valentine–. No es una filosofía de cortar y tirar, incluso el cuello se dobla y se cose (yo, por supuesto, uso las tijeras, pero digamos que el modo tradicional era ese). Los trocitos de seda que me han ido sobrando, sí que los he ido añadiendo en círculos de colores en toda la colección".

Las faldas y pantalones de Avasan se han ido desarrollando, también, para que puedan combinar con la gama de kimonos. Es una marca de gama alta, pero Amy Valentine apunta que, "aunque quizá la excusa para comprarlo sea un evento, hay kimonos que puedes usar todos los días, con vaqueros o piezas diarias, que te puedes poner para ir a almorzar o a una fiesta".

Reciclar está en el origen de muchas de las creaciones de la firma. Su diseñadora cuenta con proveedores en Barcelona, que la nutren de "restos": "Pueden ser 30 metros, pueden ser 10 metros... algunas telas llevan empaquetadas años. Otros retales son vintage, el año pasado me mandaron una caja de kimonos de Japón... Y digamos que en torno a un 60% de las telas que compro son de tejido sostenible. La gama de colores la marca el tono del que parto, aleatoriamente, y luego voy definiendo a partir de elementos de la naturaleza o combinaciones".