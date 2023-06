Kichi sobre la elección de Grande-Marlaska como número 1 del PSOE en Cádiz: "Es una falta de respeto tremenda"

El alcalde en funciones de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha criticado de manera contundente la elección de Fernando Grande-Marlaska como número 1 del PSOE por la provincia al Congreso de los Diputados. Kichi ha asegurado este jueves en el transcurso de una rueda de prensa sobre el balance de su gestión que le parece este elección “una falta de respeto tremenda”.

Kichi ha utilizado el calificativo de cunero (que es como se denominan a las personas que son presentadas en provincias donde no han nacido o no residen) para referirse a Grande-Marlaska y ha recordado el episodio de las manifestaciones de los trabajadores del metal: “Ponen a un cunero que viene Cádiz a sacar tanquetas y a no sé qué más y que es el responsable de la represión del mayor movimiento de trabajadores que ha habido en esta legislatura en el Gobierno de España”.

De este modo, el alcalde de Cádiz recordaba el episodio de la tanqueta que se utilizó en la barriada del Río San Pedro en Puerto Real. González ha ido más allá y ha recordado que “se reprendió y se represalió a los trabajador es nada más y nada menos que con tanquetas y armamento militar”.

Por todo ello ha calificado de “descabellado y una falta de respeto absoluta” la elección del actual ministro del Interior.

Grande-Marlaska ya encabezó las listas socialistas en las elecciones de noviembre de 2019 pero posteriormente dimitió como diputado.

En un tuit que hizo en su perfil de esta red social en el momento que se anunció la elección de Fernando Grande-Marlaska señaló que el tema es “una vergüenza que encima, tras la que ha liado, lo manden desde Madrid de nuevo a encabezar la lista de Cádiz”.

Kichi también ha sido inquirido por si Adelante Andalucía se debía presentar a las elecciones generales pero no ha querido precisar ni mojarse alegando que no tiene cargo orgánico en el partido.