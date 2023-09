La Junta afirma que las dos plazas de pediatría en Ubrique no se han cubierto por "déficit" de personal

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha achacado al "déficit" de profesionales sanitarios el no haberse cubierto las dos plazas de pediatría que siguen vacantes en el municipio de Ubrique, ubicado en la sierra de Cádiz tras haber renunciado los dos profesionales que había.

En respuesta a una pregunta parlamentaria con ruego oral formulada por Vox en la Comisión de Salud y Consumo de este miércoles, recogida por Europa Press, García ha explicado que la Consejería ha ofertado esas dos plazas pero que "no hemos conseguido que ningún profesional quiera ir a esa zona".

En ese sentido ha recordado que las anteriores pediatras renunciaron al contrato alegando "un problema de convivencia con los vecinos", que derivó, ha añadido, en una concentración de apoyo a estas dos trabajadoras. También ha señalado que "desde el 5 de julio" hay una pediatra de otra zona que se desplaza hasta Ubrique por las tardes para "hacer horas de pediatría", las cuales "no son suficientes".

A este respecto, ha adelantado que se está en contacto con una segunda pediatra para que también se desplace a este municipio y ha esperado que "no reciba informaciones contradictorias que le hagan decidir no ir a ese lugar".

"Espero que ahora ya sí podamos cubrir esas plazas de pediatra que para nosotros también son fundamentales y la oferta está siempre encima de la mesa. El problema es que no conseguimos a los profesionales porque no hay número suficiente y porque en esas zonas no querían ir", ha argumentado la consejera.

Por parte de Vox, Ana María Ruiz ha lamentado que no se haya dado respuesta a los padres y madres de este municipio, con 16.000 habitantes, muchos de ellos "jóvenes", exponiendo que es "deber" de la Consejería el "garantizar una asistencia sanitaria de calidad y atender especialmente a los desequilibrios territoriales que se producen en las provincias", al considerar a Ubrique "una zona de difícil cobertura".