Juicio a la viuda de la duquesa de Medina Sidonia: "Su único pecado fue enamorarse de una rebelde"

Este lunes quedó visto para sentencia en la Audiencia de Cádiz el juicio a Lilian Dahlmann, la que fue esposa de la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, con la que contrajo matrimonio in artículo mortis el 7 de marzo de 2008.

La viuda de la también conocida como Duquesa Roja se sentó en el banquillo acusada de quedarse con 350.000 euros que estaban depositados en dos cuentas bancarias que la duquesa tenía en Reino Unido y Francia. Tanto la Fiscalía como Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo, hijo mayor de aristócrata que ejerce la acusación particular, consideran que Dahlmann incurrió en un delito de apropiación indebida. El fiscal pide para ella tres años de cárcel mientras que el heredero universal solicita una pena mayor, seis años de prisión.

"Jamás me he quedado con nada de nadie", dijo la viuda de la duquesa de Medina Sidonia en el ejercicio de sus derecho a la última palabra. "Me cuesta hablar porque me siento profundamente dañada. Llevo viendo en Sanlúcar de Barrameda más de 40 años y jamás, insisto, me he quedado con nada", reiteró.

Según la versión ofrecida ante el tribunal por Lilian Dahlmann, el dinero que reclama en este procedimiento penal Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo como heredero universal "está ahí". Tras la muerte de la duquesa, afirmó, el montante "se movió a otras cuentas y a otra acciones" de las que ella ya no era cotitular y, por tanto, carecía de capacidad de gestión y decisión, toda vez que las albaceas contadoras incluyeron en el activo hereditario esos 350.000 euros una vez que practicaron la partición de la herencia.

"Pensé que los hijos tomarían ese dinero directamente del banco o lo reclamarían a las albaceas, yo no lo he tocado; lo que está claro es que no puedo reintegrárselo a ellos por el sencillo hecho de que ya no dispongo de él", aseveró Dahlmann.

"Es evidente que Leoncio y yo tenemos cosas en contra desde que falleció su madre. Dice que he venido aquí -a juicio- a extender tinta de calamar, y eso me ofende porque soy inocente", concluyó su derecho a la última palabra la viuda de la Duquesa Roja.

"Cultura para todos"

La defensa de Lilian Dahlmann arrancó su informe final explicando que en el año 2007 la duquesa de Medina Sidonia le pidió que "cuidase de su patrimonio y de Lilian". "Hoy, tras 48 años de ejercicio profesional, me encuentro en la más absoluta ignorancia porque no encuentro explicación a esta querella que data de 2013", diez años atrás.

Para el abogado defensor, esta denuncia tiene un fin "instrumental", esto es, "pretende conseguir la destitución de Lilian Dahlmann como presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, inhabilitarla legalmente y que Leoncio asuma el cargo, no hay más", aseveró para luego recordar la relación "poco amigable" entre querellante y querellada.

"Lilian jamás ha tenido intención de apropiarse de nada ni de ocultar dinero alguno. En el año 2008 ella era cotitular de las cuentas bancarias de Reino Unido y Francia. Una vez que falleció la duquesa y se repartió la herencia, Lilian renunció a los saldos de dichas cuentas y los otorgó a las albaceas, por lo tanto, ya no tiene disposición sobre los fondos, de manera que no puede devolver el dinero a los hijos porque no es suyo", explicó el letrado.

A modo de conclusión, la defensa indicó que el "el único pecado de Lilian fue enamorarse y unir su vida a la de una persona de carácter rebelde que quiso poner la cultura al alcance de todos".

Ser cotitular no es ser copropietario

Por su parte, el fiscal subrayó en su informe final que ser cotitular de una cuenta bancaria no es sinónimo de ser copropietario de su saldo. Asimismo, sostuvo que la viuda de la duquesa era conocedora de que debía reintegrar esos 350.000 euros objetos de diputa al hijo mayor de la Duquesa Roja y, pese a ello, aún no lo ha hecho "más de una década después". "En todo este tiempo ha ofrecido 'coartadas' que no han justificado la ausencia de la entrega de los fondos", remató su intervención la acusación pública.

Asimismo, el abogado de la acusación particular explicó al tribunal que Lilian Dahlmann escribió una carta al banco a los pocos meses de morir la duquesa de Medina Sidonia en la que "se autoinvistió dueña de los fondos". "Ella vació las cuentas y ahora finge que el dinero está en una especie de limbo y que no lo ha tocado", sentenció.

"Lilian sabe perfectamente desde hace 15 años que debe restituir el dinero a su legítimo propietario y pone como excusa el Brexit. Alega que el dinero se ha movido a otras cuentas y eso no es cierto. El dinero no está. No hay activos que gestionar", reiteró el abogado del heredero universal, que recordó también los numerosos requerimientos realizados al efecto por Leoncio.