El fiscal pide tres años de prisión para la viuda de la duquesa de Medina Sidonia

Enésima batalla judicial entre los herederos de la duquesa de Medina Sidonia y su viuda. Esta semana se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz un juicio a Lilian Dahlmann, la que fue esposa de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, con la que contrajo matrimonio in artículo mortis el 7 de marzo de 2008. La viuda de la también conocida como 'Duquesa Roja' se ha sentado en el banquillo acusada de quedarse con 350.000 euros que estaban depositados en las cuentas bancarias de la duquesa y que tras su fallecimiento, correspondían por herencia a uno de sus hijos, Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo. El fiscal considera que Lilian Dahlmann ha cometido un delito de apropiación indebida y solicita para ella tres años de cárcel.

El escrito de calificación fiscal expone que Lilian Dahlmann ostentaba la cotitularidad de una serie de cuentas bancarias junto a su esposa, si bien la totalidad de los fondos pertenecían a ésta última. Esas cuentas bancarias sumaban un total de 466.960,25 euros.

Tras el fallecimiento de la duquesa de Medina Sidonia, prosigue la Fiscalía su escrito de acusación, se procedió por las albaceas contadoras a practicar la partición de la herencia dejada por ella, incluyendo en el activo hereditario los fondos de las citadas cuentas.

Una vez realizada la partición de la herencia, recogen las conclusiones provisionales de la acusación pública, se adjudicaron los fondos de las mencionadas cuentas a uno de los hijos de la difunta, Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo, el cual requirió a las entidades bancarias el traspaso del dinero tras su aceptación a beneficio de inventario.

Una entidad financiera restituyó al hijo de la duquesa de Medina Sidonia 110.169,40 euros, "aunque constaba, con posterioridad al fallecimiento de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, dos transferencias efectuadas a una cuenta de Lilian Dahlmann por una cuantía de 40.000 euros cada una con fecha de 26 de marzo de 2008", según el fiscal.

Otro banco comunicó al hijo de la 'Duquesa Roja' "la imposibilidad de atender su petición sin el consentimiento de la cotitular supérstite". Desde entonces, "y a pesar de haberla requerido para ello, la viuda, con la intención de obtener un inmediato beneficio patrimonial, denegó a Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo la restitución de los fondos de su propiedad, oponiéndose de esta forma a la recuperación de tales activos por su legítimo titular e incorporándolo de manera ilícita a su patrimonio", concluye el Ministerio Fiscal, que especifica que la suma total del dinero no recuperado por el hijo mayor de la duquesa de Medina Sidonia asciende a 358.678,32 euros.

La acusación pública considera que Lilian Dahlmann es responsable de un delito de apropiación indebida, previsto y penado en los artículos 250 y 252 del Código Penal vigente en el momento de los hechos y pide para ella tres años de cárcel y ocho meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide demanda que la acusada indemnice al hijo de la 'Duquesa Roja' en 358.678,32 euros por los fondos apropiados más intereses.

Batallas en los banquillos

El pasado mes de febrero, 15 años después de la muerte de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y ocho años después de que sea iniciara el litigio por su herencia, la Justicia ordenó la ejecución de la sentencia que dio la razón a los hijos de la 'Duquesa Roja', a los que primero un juzgado de Sanlúcar de Barrameda y posteriormente la Audiencia de Cádiz reconoció el derecho a la parte legítima de la herencia de la casa ducal más antigua de España.

Después de que el Tribunal Supremo inadmitiera en junio de 2021 el recurso de casación presentado por la viuda de la 'Duquesa Roja' y presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, Liliane Dahlmann, la jueza de Sanlúcar de Barrameda dictó un auto, con fecha del 7 de febrero de 2023, en el que acordó la ejecución de la sentencia a instancias de Pilar González de Gregorio Álvarez de Toledo, hija de la duquesa de Medina Sidonia.

En ese auto, la jueza ordenó mandamiento a la Consejería de Cultura a los efectos de que se modificasen "los datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en relación al monumento-histórico artístico denominado Palacio de Medina Sidonia" de Sanlúcar de Barrameda, junto con "todas las obras de arte, libros, archivos y mobiliario que contiene" y que están inscritos como Bien de Interés Cultural (BIC), para que se atribuyese a Pilar González de Gregorio el "11,6168% del pleno dominio sobre dichos bienes".

La magistrada también libró mandamientos a la gerencia territorial del catastro de Sanlúcar y de Tarifa, así como al Registro de la Propiedad de Algeciras, para que se modificasen los datos catastrales de varios inmuebles y se incluyese el pleno dominio de los mismos de esta hija de la duquesa en unos porcentajes similares, del 11%, según la resolución firme del juzgado.

En junio de 2018, la Audiencia de Cádiz ratificó el derecho a la parte legítima de los tres hijos de la duquesa -Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo, confirmando lo que ya había reconocido con anterioridad por el Juzgado de Primera Instancia de Sanlúcar de Barrameda, si bien cambió la forma en la que debían de percibir dicha herencia, al sustituir la entrega de una cantidad en efectivo por parte de la Fundación Medina Sidonia por su participación en la titularidad de los bienes de esta entidad.

La Audiencia declaró que el valor del archivo de la Casa de Medina Sidonia donado a la Fundación por la 'Duquesa Roja' era de 28,2 millones de euros y también reconoció el derecho de dos de los herederos a percibir en parte de sus legítimas una participación indivisa sobre los bienes, en lugar del crédito reconocido a su favor en primera instancia por importe de 5,5 millones.

La Audiencia de Cádiz declaró asimismo nulas, por estimar que habían sido fraudulentas, las compraventas realizadas en vida a la esposa de la duquesa, Liliane Dahlmann, de dos parcelas en la urbanización Atlanterra, en una de las cuales se construyó una casa valorada en más de un millón de euros.

Por último, en junio de 2021, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó un auto en el que rechazó el recurso de casación que habían presentado la viuda de la duquesa y uno de los hijos, Gabriel González de Gregorio Álvarez de Toledo, de manera que la sentencia de la Audiencia devino firme.

La hijastra

Rosario Bermudo es hija (así lo reconoció la Audiencia Provincial de Madrid) de Leoncio González de Gregorio, quien fue marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura. Bermudo lleva siete años esperando el final de un largo trámite ralentizado por los recursos planteados por sus hermanos, lo que le impide pleitear por la herencia que le corresponde.

La lucha de esta ecijana por ser reconocida como hija del marido de la 'Duquesa Roja' comenzó hace nueve años. Lo hizo de la mano del abogado sevillano Fernando Osuna, experto en estos asuntos. El Juzgado de Primaria Instancia y la Audiencia Provincial de Madrid le dieron la razón. Contaban para ello con una prueba contundente: el ADN de la demandante coincide en un 99,9% con el de Leoncio González de Gregorio, su padre.

Los cuatro hijos reconocidos de González de Gregorio, sin embargo, han seguido recurriendo a instancias judiciales. La última ha sido el Tribunal Supremo, donde llevaron este asunto hace un año. Aún no ha habido contestación.