Izquierda Unida se queda sola en su petición de parar el proyecto de ocio Valhalla en El Palmar

Éste pasado miércoles día 15, se ha celebrado en el Palacio Provincial, el pleno de la Diputación correspondiente al presente mes de febrero. En el punto 18 se incluía una proposición del Grupo Izquierda Unida (IU) Andalucía en relación con la instalación del proyecto, tipo beach club de Valhalla 2019 SL, en la dehesa de El Palmar de Vejer.

La diputada provincial de IU en Cádiz, Carmen Álvarez, en su turno de palabra pidió al resto de miembros de la Corporación provincial, el respaldo a su moción en la que instaba a la Delegación Territorial de Ordenación del Territorio de la Junta a que, en el ámbito de sus competencias, paralizase las obras este proyecto que se ejecutan desde hace unos meses, y en contra de las que se han pronunciado varios colectivos ecologistas, la Plataforma Salvar El Palmar y la Asociación de Vecinos Santo Domingo de la Calzada, que se han manifestado en dos ocasiones en su contra.

En su argumentación, la diputada izquierdista, puso voz al posicionamiento en contra de este proyecto de diversos colectivos, que lo consideran que está fuera del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Janda y la Ley de Costas. Igualmente, consideró que no es un proyecto de utilidad pública, de interés social, ni ser una instalación o actividad que no pueda tener una ubicación distinta a la proyectada. “Se trata de un negocio particular que la empresa puede instalar en otro sitio”, dijo.

Carmen Álvarez solo recibió el respaldo de Adelante Cádiz y el posicionamiento en contra del resto de formaciones, como el Grupo de Andalucía por Sí (AxSí), cuyo portavoz y alcalde de Barbate, Miguel Molina, lamentaba que Izquierda Unida esté en contra de proyectos en otros municipios, menos donde gobierna.

El portavoz del PP le preguntó por qué no se pronunció sobre la ampliación de Roche

Con parecidos argumentos se pronunció el diputado del PP, Antonio Aragón, quien le recordó a Carmen Álvarez, que “el informe en el que se basa el Ayuntamiento para dar la licencia, no lo hace el propio Consistorio, sino que los hacen los arquitectos y los técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de esta casa, y yo no quiero pensar que usted está poniendo en duda y está cuestionando la palabra de los técnicos y de las personas del SAM, que no advierten de ninguna ilegalidad y se entiende que cumple todos los criterios que marca el Plan General”.

Por su lado, el diputado por el Grupo Socialista, Antonio González, también defendió este proyecto, aunque consideró que lo hubiese gestionado de otra manera.