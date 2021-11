Huelga metal Cádiz: El crucero Wind Surf adelantará su salida del astillero de Cádiz por el paro indefinido

La huelga del metal, que cumple este miércoles su noveno día de paro indefinido, ya tiene consecuencias en la actividad de reparación de cruceros en la Bahía de Cádiz. El buque 'Wind Surf' de la naviera Windstar, tiene previsto abandonar el astillero de Navantia Cádiz esta noche sin rematar la obra que tenía contemplada realizar en la factoría, según ha podido saber este periódico.

El buque llegó el pasado 11 de noviembre al astillero, tras finalizar en Almería su último crucero con pasajeros. Inicialmente, iba a permanecer en Navantia Cádiz hasta principios de la semana que viene para acometer obras menores de mantenimiento. Ante la parálisis de la actividad en el astillero como consecuencia del conflicto del metal, la naviera ha decidido acortar su estancia en la factoría y llevar el barco a Lisboa para recoger pasajeros.

Precisamente, la industria auxiliar teme el impacto de la huelga en el negocio de reparación de cruceros, donde Cádiz se había posicionado a nivel mundial. En el dique cuatro del astillero de Cádiz se encuentra un buque de Carnival, naviera que habría decidido no volver a Cádiz, según las mismas fuentes. En la factoría está también atracado un crucero de Royal Caribbean, el Radiance of the Seas, y en el dique seco de Puerto Real está el Marella Explorer pendiente de culminar su varada.