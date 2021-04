Hoteles y chiringuitos de Cádiz perciben un aumento de las reservas tras la apertura de las provincias

"Es una medida necesaria y muy deseada". Así ha recibido el presidente de la Asociación de Hoteles de la Provincia de Cádiz, Stefaan de Clerck, la decisión de la Junta de Andalucía de permitir la movilidad entre las provincias a partir de este jueves. El sector turístico gaditano ha percibido un aumento de las reservas para el verano tras conocerse la medida, pero prevé que el movimiento turístico en la temporada alta seguirá lejos de la normalidad.

La patronal señala que la mayor parte de los hoteles gaditanos se encuentran cerrados "ya que el cierre perimetral no hacía viable su apertura". "Desde finales de abril a mediados de mayo irán abriendo, no sólo por el fin de las restricciones a la movilidad entre provincias, sino por la preparación de cara al verano", ha explicado Stefaan de Clerck, que confía en que pronto se permita también los viajes dentro de España.

Desde el anuncio por parte de la Junta, los establecimientos ya abiertos han empezado a percibir un incremento de las reservas. "Hay un deseo muy grande de los ciudadanos andaluces de viajar y entendemos que la provincia de Cádiz se verá muy beneficiada. En muy poco tiempo, se han movido reservas por un 15%. El que estaba al 10% en un día y medio ha pasado al 25%. Esperamos movimiento para los fines de semana, que no sólo beneficiará a los hoteles, sino al comercio en general", ha señalado el presidente de la Asociación de Hoteles de Cádiz.

Precisamente, en el área de Jerez las cifras de ocupación para el próximo fin de semana son muy altas debido a la celebración del Gran Premio de Motociclismo. "Los hoteles de Jerez están al 80-90%. La pena es que no se permita público. Aún así, es posible que aficionados de la comunidad se movilicen con el buen tiempo", ha indicado Stefaan de Clerck.

En cuanto al turismo internacional, el sector ya percibe movimiento en touroperadores alemanes, pero no se espera una vuelta a la normalidad. "Este verano se basará de nuevo en el turismo nacional. Será algo mejor que el del año pasado, que tuvimos una ocupación de entre el 60 y el 70% pero no será un verano fuerte", ha estimado el presidente de la patronal, que no espera una recuperación de los viajeros extranjeros hasta otoño, siempre en función del desarrollo de la pandemia. No obstante, las reservas de última hora pueden modificar este panorama, ya que los hoteles están aplicando políticas de cancelación flexibles para incentivar la demanda.

Desde la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, se incide en que el fin del cierre provincial "va a ayudar a levantar cabeza" a pesar de que se ha perdido la Semana Santa, considerado el inicio tradicional de la temporada de chiringuitos. "Es el inicio de un despegue. Ya hemos recibido llamadas de gente de Sevilla para reservar mesa", ha afirmado su presidente, Iván Periano.

No obstante, coincide con el diagnóstico del sector hotelero de que este verano "estará muy lejos de la normalidad" y está sujeto a una gran incertidumbre. "Todo irá en función de la campaña de vacunación. No me atrevo a hacer pronósticos. Estamos viéndolas venir y tomando decisiones sobre la marcha", ha resaltado.