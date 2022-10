La Guardia Civil celebra el Día de su Patrona con sus caídos en el recuerdo y el orgullo del deber cumplido

La Guardia Civil ha celebrado este martes, como marca la tradición, la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. Una vez más, el patio de armas de la Comandancia de Cádiz ha reunido a miembros del Instituto Armado, pero también a compañeros de la Policía Nacional o de la Armada, además de diferentes autoridades civiles y militares que no han querido faltar a una cita apuntada en rojo en el calendario benemérito.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha presidido el acto junto al coronel jefe de la Guardia Civil, Jesús Núñez, quien, en su emotivo discurso, ha recordado que esta será la última ocasión en que podrá presidir la ceremonia puesto que el próximo año pasa a la reserva. “Habré puesto fin a más de 42 años de servicio activo a España, 25 de ellos en la provincia de Cádiz cumplidos en todos los empleos de teniente a coronel. El resto, además de los periodos de formación en la Academia General Militar de Zaragoza y la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, fue en Guipúzcoa, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Melilla, así como en misiones internacionales de cooperación policial en Venezuela, Nicaragua y Guatemala, y de mantenimiento de la paz con nuestro ejército en Bosnia Herzegovina, Irak y Líbano. Es, por lo tanto, la última vez que tengo la oportunidad de dirigirme a la sociedad gaditana en un acto como éste, donde están todos sus representantes, y solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para todos ustedes y para toda la provincia”, dijo Núñez.

Durante el acto de la Patrona, en que se impusieron las diferentes condecoraciones, hubo un momento especialmente sentido cuando la viuda del guardia Agustín Cárdenas Giraldo, fallecido en acto de servicio en mayo de 2021 en Jerez, ha recogido la credencial de Cruz de la Orden del Méríto de la Guardia Civil, con distintivo Rojo que le fue concedida a título póstumo y cuya condecoración le fue entregada por la directora general en la capilla ardiente. “Ana, tienes todo nuestro cariño y afecto. No estás sola”, enfatizó el coronel. También tuvo palabras de recuerdo para otro agente fallecido en el cumplimiento del deber: Fermín Cabezas, que perdió la vida en Algeciras en 2019 cuando perseguía en moto a unos narcos que huían de un control.

“Por supuesto, también quiero tener un especial y emotivo recuerdo para nuestros Guardias Civiles que resultaron víctimas del terrorismo, tanto para los que fueron asesinados como para aquellos que padecieron y siguen padeciendo las secuelas de los atentados que sufrieron”, continuó Núñez.

Aprovechó la ocasión el coronel para destacar la labor del OCON-SUR y para negar su desmantelamiento. “Ahora ha llegado el momento de que todo el conocimiento y experiencia adquirida por esos guardias civiles gaditanos sea aprovechado para fortalecer la eficacia de las unidades antidroga de esta Comandancia que pronto verá incrementadas de forma permanente sus plantillas. Soy consciente de que la evolución del OCON-SUR, integrado por personal de diferentes unidades en comisión de servicio, para propiciar la creación de nuevos Equipos que luchen contra la Delincuencia Organizada y Antidroga, ha suscitado cierta polémica que no se ajusta a la realidad. La lucha contra el narcotráfico no va a disminuir ni se va a ver perjudicada por ello. Al contrario, con la decisión tomada, se va a conseguir que lo que eran estructuras temporales de lucha contra el narcotráfico sean permanentes, dando a sus componentes una estabilidad profesional y personal que antes no tenían, pudiéndose seleccionar ahora para engrosarlas a los hombres y mujeres que más brillantemente se han destacado en dicha lucha sin cuartel. Estoy plenamente convencido de que las lecciones aprendidas estos años serán de gran utilidad para seguir poniendo a disposición judicial a los narcotraficantes y continuando con eficacia la desarticulación de sus redes criminales”, aseguró el jefe de la Comandancia de Cádiz.

En su discurso, donde no faltaron los agradecimientos al resto de cuerpos involucrados en la lucha contra el narcotráfico pero también a jueces, fiscales, instituciones penitenciarias o seguridad privada, Núñez habló de los esfuerzos para luchar contra las mafias que controlan la inmigración ilegal o los esfuerzos realizados en la lucha contra esa lacra que sigue suponiendo la violencia de género.

Tras Jesús Núñez fue el turno del subdelegado, quien resaltó que la labor de la Guardia Civil en los municipios de la provincia en los que presta servicio, en las zonas rurales, en las carreteras, en el Puerto de Cádiz, el aeropuerto de Jerez o la Zona Franca gaditana “es admirable”. “En el día a día, vuestro trabajo encierra un objetivo tan fundamental como es protegernos para que podamos ejercer nuestros derechos fundamentales con plena seguridad. Sois un pilar esencial. Y es así porque, por muy difícil que sea el desafío, por muy grave que sea la amenaza, por muy compleja que se presente una situación, siempre estáis dispuestos. La ciudadanía sabe perfectamente que podemos contar con vosotros”, dijo.

“Cádiz es un rincón único en nuestro país y un gran foco de atracción. Vivimos en un punto geoestratégico a nivel internacional, y vosotros tenéis la gran misión de protegerlo y de garantizar la seguridad de quienes convivimos en él. Como decía, un gran reto”, continuó el subdelegado.

Tras felicitar a los condecorados y agradecer al coronel su entrega y dedicación, Pacheco resaltó la apuesta que el Gobierno realiza por aumentar la seguridad en la provincia desde el año 2018. “Hace poco anunciábamos que en Cádiz hemos alcanzado el récord histórico en número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un incremento de un 12,3% desde 2018. Este es el resultado de las sucesivas ofertas de empleo públicas. Con la última, el 24 de mayo, hemos alcanzado la cifra de 18.872 plazas convocadas, con lo que se ha conseguido revertir la pérdida de 13.000 plazas en etapas anteriores. A esto se une la mejora de las condiciones laborales de los agentes, que también habéis visto aumentado vuestro salario en un 20% de media. Más agentes y con mejores condiciones laborales. Además, uno de los primeras decisiones de este Gobierno, a su llegada en 2018, fue la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que ha logrado reinstaurar el principio de autoridad en nuestra provincia, víctima de una grave asedio por parte de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Esto se ha traducido en más de 10.840 detenidos e investigados; más de 1.400 toneladas de droga incautadas y su ampliación a 6 provincias andaluzas, prueba de que cada vez es más difícil para las mafias de la droga operar en nuestra provincia”, dijo.

Para acabar resaltó que gracias al esfuerzo de los cuerpos de seguridad la tasa de criminalidad en Cádiz, en el segundo semestre de 2022, es de 42,2 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, 4 puntos por debajo de la media española.