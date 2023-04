"Nosotros no tenemos un Gran Hermano que nos vigile desde Madrid"

El andalucismo de toda la vida, el que tomó el relevo del mítico PA, volverá a estar presente en unas elecciones municipales en la provincia de Cádiz. El proyecto lo lidera ahora Andalucía por Sí (AxSí), una formación política con pocos años de vida y que llega a esta cita con el objetivo fundamental de mantener sus cuatro alcaldías actuales: Barbate, Villamartín, Paterna y Setenil. "Somos inasequibles al desaliento", resume el isleño Fran Romero Herrero, nacido en 1972, licenciado en Derecho, concejal en San Fernando desde 2003 y que encara estas elecciones, además de como candidato a la Alcaldía isleña, como coordinador territorial de AxSí y como portavoz provincial de la coalición Andaluces Levantaos, que reúne de nuevo a algunos partidos de carácter localista.

–¿Por qué no empieza explicándonos cómo es ese misterio de la Santísima Trinidad del andalucismo? Porque hay un partido que es AxSí, el cual de cara a las andaluzas del año pasado se unió a otros partidos para formar la coalición Andaluces Levantaos, y que ahora concurre a las municipales del 28 de mayo con nombres diferentes, entre ellos Cádiz Sí o El Puerto Sí.

–Lo que hemos hecho es volver a constituir esa coalición precisamente para refrendar acuerdos con partidos de carácter local para las municipales. En San Fernando, por ejemplo, tendremos la papeleta de AxSí, pero abajo pondrá en pequeño 'coalición Andaluces Levantaos'. Y la papeleta de Los Barrios 100x100 en ese municipio del Campo de Gibraltar también pondrá debajo lo de 'coalición Andaluces Levantaos'. Y lo mismo sucederá con Ganemos Chiclana, con Cádiz Sí en la capital gaditana o con El Puerto en la localidad portuense. Estos cuatro últimos son casos de partidos de carácter local que se integran en Andaluces Levantaos pero que tendrán su nombre y su logotipo al frente de sus papeletas.

–Entonces, en ningún municipio se presentará la coalición Andaluces Levantaos en solitario, ¿no?

–Ahora mismo le diría que no, pero no lo sé seguro.

–¿Y en cuántos municipios en total habrá una candidatura andalucista el 28 de mayo?

–Estaremos en todas las comarcas y tendremos cerca de una veintena de candidaturas.

–¿Con AxSí como partido predominante?

–Sí, en la mayor parte de las candidaturas, sí, pero no en todas.

–¿Por qué el andalucismo suele tener mejores resultados en las municipales antes que, por ejemplo, en unas elecciones andaluzas?

–Porque tenemos agrupaciones que están muy asentadas, y tenemos alcaldías, y gobiernos y grupos municipales. En unas municipales, y con estas alianzas con partidos de carácter local, nos resulta más fácil llegar a los ciudadanos. En unas generales o andaluzas los medios de comunicación generalistas le dan protagonismo a los grandes partidos y a nosotros nos cuesta mucho más llegar. Pero en las municipales es más el calle a calle, el barrio a barrio, el puerta a puerta, el contacto con los vecinos. Y somos un partido con una mentalidad marcadamente municipalista y comarcalista.

–¿Debería influir la política nacional en estas elecciones municipales?

–No debería influir pero sí lo va a hacer, al igual que influyó en las andaluzas del año pasado. Las redes sociales influyen tanto que cada vez pesa menos el candidato, incluso en unas municipales, y pesa mucho más todo el ruido que puede haber en España. Sería ingenuo por mi parte no reconocer que estamos en un ciclo que favorece al PP. La incertidumbre está en saber hasta dónde llegará esa ola.

–¿Se puede afirmar que si en mayo AxSí mantiene sus cuatro alcaldías habrá aprobado y si pierde alguna habrá suspendido?

–Nosotros evidentemente aspiramos a igualar los resultados de 2019, incluida la continuidad de nuestro diputado provincial, pero estamos trabajando por mejorarlos. Hay muchos municipios donde tenemos expectativas. Estoy seguro de que mantendremos nuestras cuatro alcaldías, que las ganamos a pulso y donde hemos trabajado muy bien, y que lograremos alguna más. Además, hay otro objetivo que es entrar en ayuntamientos donde ahora no tenemos representación. Volver al Ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo, sería un hito para nosotros.

–El rumor que corre en esta precampaña es que los andalucistas están muy fuertes por ejemplo en Conil.

–Sin duda. El equipo que tenemos allí ha hecho estos cuatro años un trabajo maravilloso desde la oposición. Ya mejoramos los resultados en 2019 y ahora aspiramos a ganar. Reitero que vamos a por muchas alcaldías que ahora no tenemos. Además de Conil yo citaría por ejemplo las de Puerto Real, Cádiz y, si me permite, San Fernando.

"Aspiramos no sólo a mantener nuestras cuatro alcaldías sino a conseguir más. Y volver al Ayuntamiento de Cádiz sería un hito"

–Juanma Moreno se ha pegado mucho a andalucistas históricos como Rojas Marcos y hasta declaró el año pasado el 4 de diciembre como el día de la bandera andaluza. ¿Eso satisface a los dirigentes de AxSí o entienden que le están comiendo terreno?

–Ni una cosa ni la otra. Por un lado nos alegra que todos los partidos, excepto Vox, se sientan orgullosos y celebren la identidad andaluza, pero en muchos casos es más una operación de pose y maquillaje que otra cosa. Ser andalucista es algo más que blandir la bandera andaluza o ponerse una pulsera blanca y verde. Ser andalucista es defender con hechos, con políticas, con leyes y con normativas a Andalucía y poner los intereses de los andaluces por encima de cualquier cosa. Por eso nosotros insistimos en que somos la única formación política que ha sido, es y será de exclusiva obediencia andaluza. Somos la última línea de defensa del andalucismo real y sensato.

–¿En qué se diferencia su andalucismo del de otros partidos? Porque ahora todos quieren ser andalucistas.

–Nosotros nos debemos en exclusiva a los andaluces. No tenemos una jerarquía que desde el centralismo madrileño nos pueda decir qué es lo que tenemos que hacer. Eso es una diferencia muy clara con respecto a todos. Por ejemplo, yo aplaudo esa sensibilidad andalucista que le ha entrado de repente a Adelante. Pero ese partido en verdad es Izquierda Anticapitalista y ese no es un movimiento político andalucista, ni mucho menos, porque el anticapitalismo es internacionalista y no andaluz.

–Me llama la atención que a muchos dirigentes de AxSí no les gusta que se llame a este partido como el nuevo PA. Es como si renegaran del Partido Andalucista.

–Pues yo no reniego, en absoluto. El PA tuvo muchos aciertos y también errores. Lo que pasa es que no se calibraron igual que los errores que han cometido, y muchos más graves, otras formaciones políticas en nuestra tierra. Personalmente creo que lo que hizo el PSOE en Andalucía es para que electoralmente la sociedad andaluza los castigara para siempre. Me refiero al escándalo de los EREs y a la corrupción institucionalizada que existía en la Junta. Todos cometemos errores pero los nuestros se condenaron sin piedad y el castigo en las urnas fue brutal. Por eso en el congreso de 2015 se decidió el fin del PA. Por su parte, AxSí es otro partido, al que han llegado gente nueva pero también otros que venían del PA, porque los postulados y la esencia es la misma.

–Tengo que hacerle la pregunta: Si el resultado del 28-M fuera muy malo para AxSí, por ejemplo perdiendo todas sus alcaldías, ¿el andalucismo está preparado para recibir otro golpe tan severo?

–Nosotros somos inasequibles al desaliento. Eso no se puede dudar porque lo hemos demostrado con creces. Nuestras convicciones andalucistas son tan fuertes que nos mantenemos leales a ellas y eso nos hace seguir luchando y trabajando. Pero yo no tengo dudas de que vamos a crecer porque lo hemos demostrado en las alcaldías, en los gobiernos en los que hemos estado y también desde la oposición. Hemos trabajado mucho y bien y los ciudadanos se han dado cuenta de ello.

–Durante décadas, y en aras de la gobernabilidad, el PA gobernó con todos los partidos, el PSOE, el PP, IU... Y en 2019, sin embargo, al alcalde andalucista de Paterna, Andrés Díaz, le costó la misma vida convencer a la dirección nacional de AxSí para que validara su pacto con el PP. ¿Qué va a pasar este año con las negociaciones postelectorales tras el 28-M?

– Bueno, lo primero es que en este partido los pactos los aprueba la coordinadora nacional de AxSí. Eso lo deberían tener claro todos nuestros candidatos. En cuanto a los pactos, yo creo que es un término que está muy denostado, cuando no debería ser así porque la democracia es pacto, acuerdo, consenso. En cuanto a esas negociaciones postelectorales, pues habrá que estar al tanto de lo concreto de ese municipio en cuestión, y es indudable que hay pueblos que necesitan como sea un cambio por higiene democrática. Pero nosotros nunca vamos a pactar a cualquier precio. Tenemos un programa que pondremos encima de la mesa. Siempre desde una posición andalucista y progresista nos sentimos más cómodos pero por encima de todo están los intereses del municipio en cuestión, el futuro, la gobernabilidad y la estabilidad.

–Han fichado este año a desencantados del PSOE, por ejemplo en la candidatura de AxSí en San José del Valle. ¿Va a suceder en más poblaciones y con gente de otros partidos?

–Mire, San José del Valle es uno de esos ejemplos clarísimos de municipios en los que hace falta urgentemente un cambio político. Esa localidad necesita que en su Alcaldía haya alguien honesto, humano y que sepa lo que signifique la palabra respeto. Y eso lo representa nuestra candidata, Yolanda Aceituno, que llegó a AxSí tras devolver su acta de concejala. ¿Si habrá casos parecidos en otros municipios? Sí, puede haberlos, pero estamos aún en negociaciones.

–Tengo entendido que fue usted quien llevó en persona el fichaje de Ismael Beiro por AxSí. ¿Cómo fue ese proceso?

–Fue el alcalde de Barbate, Miguel Molina, quien me comentó que conocía a Ismael, que éste le había trasladado su preocupación por la decadencia que estaba sufriendo la ciudad de Cádiz y que estaba dispuesto a aportar su granito de arena. A partir de ahí tuvimos una primera reunión entre los tres en otoño de 2021, y ya me empecé a encargar yo de preparar esa candidatura, formando un proyecto y un equipo y pensando siempre en la ciudad. Porque Cádiz necesita brillo, precisa colocarse en en el mapa como lo están haciendo otras ciudades y requiere políticas efectivas contra el desempleo y la exclusión social. Los mimbres los tiene e Ismael Beiro desde su experiencia es la persona idónea para liderar esa transformación que tanto necesita Cádiz.

–La mayoría de las encuestas dicen que Beiro es una persona muy conocida en Cádiz pero con una valoración no excesivamente positiva. ¿Les dará tiempo a cambiar esa concepción?

–En ello estamos. Ismael es una persona que se formó académicamente en la UCA, que después siguió ampliando esa formación, que tiene una trayectoria profesional muy amplia y que es sobre todo un currante. Nunca quiso vivir de su popularidad sino que supo labrarse su futuro. Ese es el Ismael Beiro que queremos acercar a la ciudadanía. Estamos intentando vencer ese desconocimiento.

–El PSOE ve factible que puedan lograr la mayoría absoluta en San Fernando. ¿Qué piensa usted?

–Yo no veo esa mayoría absoluta, para nada. Yo lo que veo es que esta ciudad necesita un cambio tras cuatro años de autoritarismo, ausencia de participación ciudadana, mucho capricho, mucho despilfarro, obras descontroladas con sobrecostes millonarios, presión fiscal sin precedentes, mucha eliminación de arbolado... El mandato de la señora Cavada se resume en la obra de La Magdalena, que es un despropósito. Por otro lado, ya está claro que en esta precampaña se está viendo es que sólo hay dos personas que están demostrando que quieren ser alcaldes de La Isla y somos Fernando López Gil y yo. En esta ciudad todos sabemos que en cuanto pueda Cavada dará el salto y dejará la Alcaldía, y por eso ha puesto a López Gil de número dos en su lista electoral, para que llegue así a una Alcaldía que no pudo lograr en su día con los votos. Por tanto, votar a Cavada es votar de alcalde a López Gil.

–¿Cuál sería el mensaje clave que le gustaría trasladar al electorado en estos dos meses que quedan hasta las elecciones sobre qué es el andalucismo?

–El mensaje es que nadie va a defender los intereses ciudadanos mejor que nosotros porque tenemos una convicción municipalista de respeto por la autonomía local que no la tiene ningún otro partido. Nosotros no tenemos un Gran Hermano que nos vigile desde Madrid o Sevilla. Siempre pondremos por delante la calidad de vida de nuestros vecinos. Esa es una de las grandes diferencias, aparte de que estamos siempre pegados a la calle.