“Garantizamos una mayor calidad de vida de la persona mayor”

Grupo Santa Clara Quality se consolida como un grupo empresarial, por su atención profesional y por la organización de su equipo multidisciplinar.

–¿Qué es el centro residencial para personas mayores Puerto Luz resort y donde se encuentra?

–La residencia para mayores Puerto Luz resort es un centro para el cuidado temporal o permanente de personas mayores, que necesitan ayuda parcial o total, o que son independientes y quieren vivir cómodamente y en un entorno privilegiado. Estamos ubicados en El Puerto santa maría, concretamente en la playa de Valdelagrana, a 300 m de la playa, rodeados de una zona de negocios, cafeterías y el paseo marítimo para pasear en todas las épocas del año.

–¿Con qué servicios cuenta vuestro centro?

–Puerto Luz Resort dispone de certificado de calidad con AENOR, ofrece una gran variedad de servicios destinados a conseguir el bienestar de nuestros residentes. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran: cuidados especializados adaptados a las necesidades de cada residente (menús adaptados, compañía, asistencia en las tareas básicas de la vida diaria..); atención sanitaria compuesta por un médico y un equipo amplio de enfermeros/as; estimulación de las capacidades funcionales, para conseguir su actividad el mayor tiempo así como su estimulación; atención psicosocial y rehabilitación formada por un equipo de fisioterapeutas adaptándola a la actual situación física del residente.

–¿Qué tipo de perfil es apto para ingresar en vuestro centro?

–Nuestro centro se dirige a todas las personas mayores de 65 años, interesadas en una estancia, temporal o permanente, con independencia de su enfermedad o situación de dependencia.

–¿Con qué tipos de plazas contáis?

–Concretamente el centro dispone de 202 plazas, de las cuales 140 son concertadas con la Junta de Andalucía y 62 privadas. Disponemos de habitaciones dobles e individuales.

–¿Se puede asistir al centro de manera temporal?

–El centro ofrece plazas de ocupación temporal por periodos vacacionales o para garantizar un respiro familiar a todos aquellos cuidadores que prestan sus servicios a sus familiares de forma permanente, con el objetivo de garantizar el cuidado a nuestros mayores durante el tiempo que estimen oportuno.

–¿Con cuántos profesionales contáis?

–Nuestro centro residencial cuenta con un gran equipo profesional de más de 100 trabajadores que velan por el bienestar físico, cognitivo y social de nuestros residentes.

–¿De qué forma puede solicitarse información de vuestras instalaciones?

–En nuestra página web: https://gruposantaclaraquality.es/ podréis resolver todas las dudas que necesitéis. En nuestra web, podréis consultar toda la información de nuestro centro. Podéis contactar al teléfono 956 56 13 32 o solicitar información al departamento de trabajo social a través de nuestro correo electrónico: trabajosocialpuertoluz@gruposantaclaraquality.es y recibiréis una atención personalizada en función de las necesidades de su familiar.

–¿A la hora de buscar un centro, que consejos le darías a las familias que están buscando? ¿Qué aspectos deben tener en cuenta a la hora de elegir?

–A la hora de buscar un centro recomendaría buscar claridad y transparencia en cuanto a toda la información de lo que ocurre en la residencia. Buscaría un centro certificado en calidad de sus cuidados, que nos den la certeza y tranquilidad de una trabajo bien hecho y organizado. Hay que valorar y decidirse por un centro que cuente con un equipo multidisciplinar, con profesionales que puedan prestar los cuidados necesarios para las personas mayores. Todas estas características están presentes en Puertoluz que cuenta con un certificado de AENOR, y que tiene en sus valores el bienestar de los mayores.

–¿Por qué cree que hay familiares que se muestran reacios a ingresar su familiar en un centro residencial?

–La visión de centro residencial que se tenía en tiempos antiguos no es la que viene siendo ahora. Actualmente los centros residenciales se han convertido en hogares para aquellas personas que necesitan cuidados profesionales que no pueden ser recibidos en su domicilio. En muchas ocasiones se considera que mantenerlos en casa el mayor tiempo posible es beneficioso para ellos, no siendo conscientes de que estamos ofreciéndole una oportunidad de ser estimulados por un equipo profesional, así como garantizando una mayor calidad de vida de la persona mayor, rodeado de iguales que ofrecen el soporte que en casa no podemos.

–¿Qué beneficios tienen los mayores al ingresar en vuestro centro residencial?

–Atención médica, cuidado personal, atención psicológica, ayuda en la mejora y/o mantenimiento de autonomía, envejecimiento activo, entorno seguro, mejoría en las relaciones sociales con sus iguales y tranquilidad familiar.

–Por último, ¿qué consejo le darías a aquellas personas y/o familiares que necesitan ingresar en un centro residencial pero no se atreven a dar el paso por el desconocimiento sobre el funcionamiento de un centro residencial?

–Desde nuestro centro residencial animamos a que se acerquen a nuestras instalaciones a solicitar información sobre el ingreso a nuestro centro residencial así como a conocer nuestras instalaciones y los servicios que ofrecemos. El centro ofrece la oportunidad de poder contar con plazas privadas y concertadas con la Junta de Andalucía, estas últimas pudiendo ser abonadas con la pensión económica que tengan concedida. El departamento de trabajo social estará encantado de atenderlos y mostrar la oferta a todos los niveles que ofrece Puerto Luz. El centro está formado por profesionales con gran vocación en las personas mayores con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida en la última etapa de sus vidas.